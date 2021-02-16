Это будет касаться ввозимых в Украину автомобилей до 1 января 2021 года.

Верховная Рада Украины в ближайшее время проголосует за разовую доступную растаможку для "евроблях" по цене в 1000 евро.

Об этом заявил нардеп от "Слуги народа" и глава финансово-налогового комитета Данил Гетманцев.

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"Человек оплачивает эту сумму, это разовая акция и мы больше вообще не возвращаемся к этому вопросу", - подчеркнул он.

Это будет касаться ввозимых в Украину автомобилей до 1 января 2021 года.

Ситуация с "евробляхами"

С 23 февраля 2019 года в Украине действовал общий режим растаможки автомобилей на еврономерах по полной ставке акцизного налога, и уже с 24 мая предполагалось, что автовладельцы будут платить штрафы, цель которых - прекращение использования данных автомобилей на территории Украины, однако парламент отложил их введение до 22 августа.

12 сентября 2019 года Верховная Рада приняла закон об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией на таможенную территорию Украины еще на три месяца.

20 сентября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке на три месяца применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией на таможенную территорию Украины.

В октябре 2019 года в парламенте был зарегистрирован законопроект о растаможке "евроблях" по новой формуле.

2 октября 2019 года Кабинет Министров отложил введение штрафов для владельцев нерастаможенных авто на еврономерах, так называемых "евроблях", до 1 января 2020 года.

29 октября 2020 года стало известно о том, что Кабмин разрешил штрафовать водителей на "евробляхах".

В январе 2021 года Верховная Рада Украины опубликовала два законопроекта, которыми предлагаются изменения в Налоговый и Таможенный кодексы (№4643-д от 25.01.2021 и №4644-д от 25.01.2021).

4 февраля 2021 года в МВД пообещали временно не штрафовать "евробляхеров".

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Автор: УНИАН