Голосование планируется в ближайшее время / УНИАН Владимир Гонтар

Верховная Рада Украины в ближайшее время проголосует за разовую доступную растаможку для "евроблях" по цене в 1000 евро.

Об этом заявил нардеп от "Слуги народа" и глава финансово-налогового комитета Данил Гетманцев.

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"Человек оплачивает эту сумму, это разовая акция и мы больше вообще не возвращаемся к этому вопросу", - подчеркнул он.

Это будет касаться ввозимых в Украину автомобилей до 1 января 2021 года.

Ситуация с "евробляхами"

  • С 23 февраля 2019 года в Украине действовал общий режим растаможки автомобилей на еврономерах по полной ставке акцизного налога, и уже с 24 мая предполагалось, что автовладельцы будут платить штрафы, цель которых - прекращение использования данных автомобилей на территории Украины, однако парламент отложил их введение до 22 августа.
  • 12 сентября 2019 года Верховная Рада приняла закон об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией на таможенную территорию Украины еще на три месяца.
  • 20 сентября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке на три месяца применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией на таможенную территорию Украины.
  • В октябре 2019 года в парламенте был зарегистрирован законопроект о растаможке "евроблях" по новой формуле. 
  • 2 октября 2019 года Кабинет Министров отложил введение штрафов для владельцев нерастаможенных авто на еврономерах, так называемых "евроблях", до 1 января 2020 года.
  • 29 октября 2020 года стало известно о том, что Кабмин разрешил штрафовать водителей на "евробляхах".
  • В январе 2021 года Верховная Рада Украины опубликовала два законопроекта, которыми предлагаются изменения в Налоговый и Таможенный кодексы (№4643-д от 25.01.2021 и №4644-д от 25.01.2021).
  • 4 февраля 2021 года в МВД пообещали временно не штрафовать "евробляхеров".

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Автор: УНИАН