Голосование планируется в ближайшее время / УНИАН Владимир Гонтар
Верховная Рада Украины в ближайшее время проголосует за разовую доступную растаможку для "евроблях" по цене в 1000 евро.
Об этом заявил нардеп от "Слуги народа" и глава финансово-налогового комитета Данил Гетманцев.
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"Человек оплачивает эту сумму, это разовая акция и мы больше вообще не возвращаемся к этому вопросу", - подчеркнул он.
Это будет касаться ввозимых в Украину автомобилей до 1 января 2021 года.
Гетманцев пообщал, что Рада проголосует за растаможку "евроблях" по тысяче евро
Ситуация с "евробляхами"
- С 23 февраля 2019 года в Украине действовал общий режим растаможки автомобилей на еврономерах по полной ставке акцизного налога, и уже с 24 мая предполагалось, что автовладельцы будут платить штрафы, цель которых - прекращение использования данных автомобилей на территории Украины, однако парламент отложил их введение до 22 августа.
- 12 сентября 2019 года Верховная Рада приняла закон об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией на таможенную территорию Украины еще на три месяца.
- 20 сентября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке на три месяца применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией на таможенную территорию Украины.
- В октябре 2019 года в парламенте был зарегистрирован законопроект о растаможке "евроблях" по новой формуле.
- 2 октября 2019 года Кабинет Министров отложил введение штрафов для владельцев нерастаможенных авто на еврономерах, так называемых "евроблях", до 1 января 2020 года.
- 29 октября 2020 года стало известно о том, что Кабмин разрешил штрафовать водителей на "евробляхах".
- В январе 2021 года Верховная Рада Украины опубликовала два законопроекта, которыми предлагаются изменения в Налоговый и Таможенный кодексы (№4643-д от 25.01.2021 и №4644-д от 25.01.2021).
- 4 февраля 2021 года в МВД пообещали временно не штрафовать "евробляхеров".
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