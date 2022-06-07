Советник руководителя ОП отметил, что в Европе должны понимать, что Украина не пойдет на условия 2014-2015 годов, потому что для Украины - "это смерти подобно".

Для Украины невозможно закончить войну, подписав сегодня мирное соглашение на условиях России.

Об этом в эфире информационного марафона сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя заявления некоторых лидеров о необходимости подписания мирного договора с РФ сейчас.

Он подчеркнул, что Россия продолжит захватывать территории даже после теоретического подписания такого соглашения.

"Поэтому, безусловно, закончить войну, подписав сегодня мирное соглашение на условиях России, невозможно для Украины. Это значит, что мы поставим точку в государственности Украины в ближайшем будущем. То есть год-два-три и мы получим еще более масштабную войну в таком случае", - пояснил Подоляк.

По его словам, любая война заканчивается мирным соглашением или юридической фиксацией итогов войны.

"Так вот, мы хотим зафиксировать итоги войны, которые будут выгодны Украине... Это означает территориальную целостность в международно признанных границах Украины..., проигрыш России. Это две принципиальные позиции. А третья - нельзя что-то проговаривать с Украиной и выдвигать мирные инициативы... потому что это Украина сегодня воюет и платит за эту войну жизнями своих граждан", - подчеркнул советник руководителя ОП.

Подоляк отметил, что в Европе должны понимать, что Украина не пойдет на условия 2014-2015 годов, потому что для Украины - "это смерти подобно".

Как сообщал УНИАН, сегодня Подоляк заявил, что Евросоюз без объяснений ослабил шестой пакет санкций против России.

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