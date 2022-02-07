Встрече советников лидеров "нормандской четверки" - быть.

Глава Офиса президента Андрей Ермак, который 3 февраля получил положительный результат теста, выздоровел от коронавирусной болезни. Он болел ею во второй раз.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Скорое выздоровление он связал с вакцинацией.

"Получил отрицательный тест, и сегодня уже отправлюсь на работу. Максимально использовал выходные, чтобы подлечиться. Три дня интенсивной терапии, и это учитывая, что я был вакцинирован. Всех призываю вакцинироваться. Это очень помогает", - написал он.

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"Работы много, но энергии еще больше", - добавил он.

Как сообщалось, на эту неделю запланирована встреча советников лидеров стран "нормандского формата". На предыдущей встрече Ермак принимал участие от украинской стороны.

31 января представитель Франции при ООН Николя де Ривьер заявил, что советники лидеров стран "нормандской четверки" должны вновь встретиться в Берлине 10 февраля. Но глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что дата еще не определена. До сих пор дата переговоров не названа.

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