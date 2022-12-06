Супругу президента отметили за "исключительное лидерство в признании важной роли женщин в создании более мирного и безопасного мира".

Первая леди Украины Елена Зеленская получила награду Джорджтаунского института женщин, мира и безопасности The Hillary Rodham Clinton Awards, которую ежегодно вручают за исключительное лидерство в признании важной роли женщин в создании более мирного и безопасного мира.

Награду Елене Зеленской вручила в режиме онлайн бывшая государственный секретарь США Хиллари Клинтон, сообщили в Офисе Президента.

Как отметили организаторы премии, в этом году на церемонии награждения прозвучал "салют украинским женщинам" - как признание храбрости украинок, которые проводят миротворческую и гуманитарную деятельность.

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Кроме первой леди, среди лауреаток - правительственная уполномоченная по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко, председатель "Центра гражданских свобод" Александра Матвийчук, соучредитель и директор по стратегическому развитию Украинского женского фонда Наталья Карбовская.

Как сообщается, награду также получила Ее Королевское Высочество Софи, Графиня Уэссекская - за многолетнюю поддержку гендерного равенства и лидерство в борьбе против сексуального насилия во время конфликтов во всем мире, включая украину.

Справка. Джорджтаунский институт женщин, мира и безопасности изучает и освещает роль и опыт женщин в сфере мира и безопасности во всем мире.

Ранее лауреатами ежегодной премии становились Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, лауреат Нобелевской премии мира Надежда Мурад и другие.

Визит Зеленской в Лондон

Жена президента Украины Елена Зеленская выступила перед депутатами Парламента Великобритании и призвала к организации специального трибунала, который должен осудить виновных в агрессии РФ против Украины.

Также Елена Зеленская встретилась с женой британского премьера и вместе с ней украсила рождественскую елку возле резиденции британского премьера на Даунинг-стрит.

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