Россияне заперты в своем информационном пространстве, отметила она.

Первая леди Украины Елена Зеленская считает, что обращаться к российским матерям нет смысла, поскольку они не услышат украинцев.

Так она ответила на вопрос журналиста BBC. Жена президента отметила, что получала такой вопрос уже несколько раз, однако не знает, какие слова найти.

"Пыталась несколько раз об этом думать. Особенно когда это только началось, мне казалось, что кто-то может что-то услышать. Сейчас мы видим, что никто ничего не слышит. Поэтому придумывать какие-то разные речи для тех, кто тебя не услышит, - попусту тратить время. Это фантазии", - пояснила она.

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По мнению Зеленской, эти люди никогда не услышат украинцев, поскольку заперты в своем информационном пространстве.

"И они заперты там не просто так. Это нужно их руководству, чтобы люди не выходили из этого информационного вакуума. Тогда это будет такая толпа, которой можно управлять. И к сожалению, все в этой стране такие, и матери тоже. К сожалению, мамы солдат, которые у нас воюют, также такие", - добавила она.

Мобилизация в России

Как известно, 21 сентября российский президент Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Российские власти обещали, что мобилизовать будут только военных, которые находятся в запасе.

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек. СМИ утверждают, что количество мобилизованных в России может достичь миллиона человек.

Впоследствии стало известно, что повестки получали даже люди, которые не находятся в резерве. В ряде городов прошли акции протеста, лишь в одном отделе полиции Санкт-Петербурга находятся 27 арестованных.

Многие россияне захотели покинуть страну, в частности, на границе с Грузией образовалась пробка. Гражданам РФ массово отказывали во въезде на грузинскую территорию.

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