В ходе выступления Зеленская прзвала создать международный трибунал для суда над виновными в военных приступлениях.

Супруга президента Украины Елена Зеленская выступила перед депутатами парламента Великобритании и призвала к организации специального трибунала, который должен осудить виновных в агрессии РФ против Украины.

Украинская первая леди рассказала о многих военных преступлениях, которые, совершили во время вторжения российские военные. В том числе - об изнасилованиях, ударах по гражданским объектам и мирному населению, передает Би-би-си.

Как сказала Зеленская, "все эти преступления против украинцев, против человечности, военные преступления - были порождены одним первоначальным преступлением - преступлением агрессии России против Украины".

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Она напомнила о том, что в 1942 году в Лондоне правительства в изгнании оккупированных нацистами стран подписали Декларацию о наказании за военные преступления, которая стала основой для Нюрнбергского трибунала. "Украине, Европе и миру нужна сейчас именно такая справедливость. И ее основы снова могут быть заложены в Лондоне", - сказала Зеленская.

По ее словам, Международный уголовный суд "не имеет юридической силы наказать тех, кто виновен в первоначальном преступлении, с которого начались все преступления этой войны".

"Нужен специальный трибунал о преступлении агрессии России против Украины, который усилит работу Международного уголовного суда, а не ослабит его, - заявила депутатам супруга президента Украины. - Он нужен, чтобы наказать все тех, кто на самом высоком политическом и военном уровнях несет ответственность за преступления войны и террор".

Военные преступления РФ в Украине

Российские власти неоднократно отвергали обвинения в совершении военных преступлений. Несмотря на многочисленные свидетельства обратного, в том числе зафиксированные международными организациями, Москва продолжает утверждать, что наносит удары только по военным объектам.

В сентябре с призывом создать международный трибунал для расследования военных преступлений, предположительно, совершенных Россией во время вторжения в Украину, выступила председательствующая в ЕС Чехия. Это было сделано после того, как армия Украины освободила от российской оккупации город Изюм Харьковской области и обнаружила рядом с ним сотни могил убитых и замученных пытками людей. Местные власти заявили о свидетельствах военных преступлений.

На создании трибунала по образцу Нюрнбергского процесса над нацистскими военными преступниками после Второй мировой войны еще в марте настаивали бывшие премьер-министры Великобритании Гордон Браун и Джон Мейджор, а также ряд других политиков, ученых и юристов. Собственное расследование против властей России, а возможно и президента Владимира Путина, также ведет Международный уголовный суд в Гааге (МУС).

Визит Зеленской в Лондон

До этого Елена Зеленская встретилась с супругой британского премьера Ашкатой Мурти и вместе с ней украсила рождественскую елку у резиденции британского премьера на Даунинг-стрит.

В интервью Radio 4 Би-би-си во вторник Зеленская заявила, что война сейчас идет не только за свободу Украины, но и из-за противостояния мировоззрений. Она признала, что люди устали от войны, но попросила британцев не забывать об Украине в праздничный сезон. "Мы очень надеемся, что приближающиеся рождественские праздники не заставят вас забыть о нашей трагедии и свыкнуться с нашими страданиями", - сказала она.

Поскольку с начала российского вторжения Владимир Зеленский не покидает территорию Украины, первой леди неожиданно пришлось выполнять намного больше обязанностей, чем обычно. Елена Зеленская часто выступает от имени Украины на различных международных площадках, в том числе обращалась к депутатам конгресса США, встречалась с лидерами крупных западных стран и присутствовала на похоронах королевы Елизаветы II.

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