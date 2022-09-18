Такие заявления являются неприемлемыми ни при каких обстоятельствах, заявили в украинском посольстве.

Бывший министр иностранных дел Румынии Андрей Марга, позиционирующий себя политологом, во время презентации книги "Судьба демократии" заявил, что Украина должна уступить территории России и трем соседам.

Об этом сообщает сайт Digi24.

"Мы в абсолютно исключительной ситуации, и я со всей ответственностью говорю, что Украина находится в неестественных границах. Она должна уступить территории Венгрии (Закарпатье), Польши (Галиччина), Румынии (Буковина) и России (Донбасс и Крым). Это территории других стран", - сказал он. Видео дня

Марга добавил, что в настоящее время конфликт можно решить только путем переговоров с Россией при посредничестве Америки, Германии и Китая.

Более того, Марга заявил, что в Украине "о демократии речь не идет": "Там до демократии еще далеко. Там запрещены партии, телевидение под контролем одной из них. Есть очень состоятельные люди, которые уезжают с деньгами из страны. Страна, из которой выезжают с деньгами, со всем, не может быть ни демократической, ни развитой".

Украинское посольство в Румынии, в свою очередь, ответило, что такие заявления неприемлемы ни при каких обстоятельствах: "Они являются особенно вопиющим нарушением в то время, когда Украина героически защищает свою независимость и безопасность всей Европы".

"Мы сожалеем, что бывший министр европейского демократического государства Марга делает заявления, которые ставят под сомнение основные принципы международного права, особенно нерушимость границ. Полное уважение к этим принципам является основой безопасности и стабильности на континенте", - отметили дипломаты.

С начала полномасштабного вторжения Румыния помогает Украине в военной и гуманитарной сферах. 23 августа Бухарест передал очередной транш с боеприпасами и запчастями к военной технике для ВСУ.

Президент Румынии Клаус Йоханнис во время визита Киева в июне заявлял, что Украина и ее граждане могут рассчитывать на румынское правительство и народ столько, сколько нужно.

Он также сообщил, что в Сучаве на полную мощность работает хаб международной гуманитарной помощи Украине. Уже было осуществлено более 40 соответствующих транспортных миссий.

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