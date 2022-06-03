Украли на тысячи, а сломали на миллионы: итоги оккупации русскими зоны отчуждения ЧАЭС

Российские военные захватили Зону отчуждения Чернобыльской АЭС в первые дни войны и находились там до конца марта. Как и на других оккупированных территориях, здесь они пытались реализовать свои мародерские таланты, рискуя повторить ядерную катастрофу. Корреспондент УНИАН увидел, как живёт Зона отчуждения через два месяца после освобождения.

По итогам первых ста дней вторжения варварской России на территорию Украины можно с уверенностью сказать, что многие украинцы и жители цивилизованного мира до сих пор пребывают в оцепенении.

И дело не только в масштабах ожесточенных боёв, которых не было в Европе с окончания Второй мировой войны, в количестве жертв среди мирного населения или в преступлениях, которые творят "освободители".

Даже после трёх месяцев войны у многих нет чёткого понимания, для чего Владимир Путин начал эту войну, а его военные продолжают сравнивать с землёй украинские города? Отсутствие разумного объяснения произошедшего делает эту агрессию не поддающейся здравой логике. Причём безумие это было очевидным практически с первых дней. И касалось оно не только наивного плана в считанные часы захватить Украину и поставить во главе страны свою марионетку.

Кремль через своих пропагандистов практически с первых дней войны начал угрожать миру ядерной войной. А для пущей достоверности угрозы эти подкреплял террористическими действиями на украинских ядерных объектах. Вспомнить хотя бы обстрелы, которые вели российские танки по Запорожской атомной электростанции. Благо, это не завершилось второй в истории нашей страны ядерной катастрофой.

Что касается первой, связанной с Чернобыльской АЭС, то и в этом случае непрошеные гости отметились "на славу". И хотя россияне покинули зону отчуждения ЧАЭС ещё 31 марта, следы их пребывания в виде уничтоженных компьютеров или расстрелянных автомобилей наглядно видны и сегодня. А вред от вторжения будет аукаться ещё многие годы.

Военные РФ проявили себя в этом случае "во всей красе", в очередной раз доказав, что живут в другой цивилизации, где унитаз является пределом мечтаний, а на интересы всего человечества можно откровенно и по-хамски наплевать.

Чистое варварство

Нести "русский мир" на территорию, уже пережившую ядерную катастрофу, захватчики начали ещё в первый день войны. Тогда они захватили саму Чернобыльскую станцию и другие объекты, находящиеся в зоне отчуждения.

Больше всех досталось лаборатории государственного специализированного предприятия "Экоцентр", расположенной в городе Чернобыль. Она стала настоящим "клондайком" для оккупантов. Объясняется это тем, что несколько лет назад при помощи Еврокомиссии в лабораторию закупили новое оборудование на 6 миллионов евро. И предназначалось оно для ежедневных наблюдений за уровнем загрязнения воздуха, почвы, воды.

Не трудно догадаться, что было дальше – компьютеры были "освобождены" от материнских плат, а работа сложной системы научных наблюдений была варварским способом разрушена.

"Украли всё, что было новое. Винчестеры вытянули, память вытянули, чипы процессорные. Выломали все шкафы. Спирт в комнате вылили и подожгли. Они украли на тысячи, а сломали на миллионы. Всё что плохого можно было сделать, они сделали", - вспоминает о том, что оставили после себя представители "второй армии мира", начальник отдела спектрометрии и радиометрии лаборатории Леонид Богдан.

Сегодня, после двух месяцев отсутствия на этой украинской земле дикой орды, работу лаборатории частично восстановили. Кроме того, миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) уже успела посетить объект, чтобы подсчитать нанесённые убытки и понять, как помочь Украине преодолеть последствия.

Вместе с тем работа "Экоцентра" даже в случае восстановления уничтоженного оборудования не будет такой, как прежде. Во время бегства с территории Киевской области россияне заминировали значительную часть территории Зоны отчуждения. Поэтому на сегодня нет доступа к значительному числу пунктов наблюдения, с которых получали важные данные.

"Мы не можем добраться ко всем пунктам, потому что там заминировано. Почти вся 10-километровая зона, левобережье Припяти. Часть их территории рядом с границей превращена в укрепрайон", - сказал журналистам, посетившим первыми освобожденную Чернобыльскую зону, гендиректор "Экоцентра" Сергей Киреев.

По его словам, теперь нашим специалистам придётся переносить пункты наблюдения.

Апофеоз дурости

Оккупанты не только испортили оборудование, предназначенное для наблюдения за уровнем радиации, но и значительно изменили радиационную обстановку в зоне, исколесив её своей бронетехникой и устроив там многочисленные лесные пожары.

Но, конечно же, апофеозом дурости русских военных стало окапывание на территории так называемого Рыжего леса – части территории, которая приняла на себя самый большой удар радиации во время взрыва реактора ЧАЭС в 1986 году. Оккупанты не только жили в этой земле много дней, но и принимали пищу, получая не только внешнее, но и внутренне облучение.

"Тут одно из самых загрязнённых мест зоны отчуждения. Тут по цезию до 500 кюри на квадратный километр, 18750 килобеккерелей на метр квадратный, 185 килобеккерелей по плутонию, это 5 кюри, когда 0,1 кюри по нашему законодательству запрещено проживать населению, а тут в 50 раз больше", - удивленно восклицает Сергей Киреев.

Ясное дело, что будущее здоровье военных преступников украинцев волновать не должно, но сам факт таких временных "поселений" в экологически неблагополучных местах говорит о многом.

Оставили свой след россияне и на самой Чернобыльской станции. Как сказал исполняющий обязанности гендиректора ЧАЭС Валерий Сейда, в самом пункте управления станцией оккупанты побоялись заниматься мародёрством, зато отыгрались на остальных объектах.

"В пункте им ничего не дали украсть, им пояснили, что-то если будут красть, то это будет ядерная катастрофа. Со зданий и сооружений много чего исчезло. Все склады повскрывали, утащили контейнеры, системы пожаротушения разлили, сварочные аппараты, переносные системы дезактивации", - делится воспоминаниями Сейда.

Подсчитываем убытки

Сейчас Украине приходится восстанавливать работу всех систем Зоны отчуждения и подсчитывать убытки, нанесённые войной. Предварительно с Чернобыльской АЭС оккупанты украли или уничтожили почти 700 компьютеров, более 300 машин, 1500 дозиметров радиации.

"Общая сумма убытков, которые оккупанты нанесли за период оккупации, уже превысили 2 млрд гривень. Но я уверен в том, что та работа, которая ведется персоналом Зоны отчуждения, персоналом атомной станции, позволит установить больше фактов повреждений и убытков, которые произошли", - сказал журналистам министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрилец.

К слову, варвары "освободители" уже нанесли ущерб украинской экологии на более чем 200 млрд гривень. И этот ущерб нельзя полностью оценить деньгами, ведь война уничтожила целые экосистемы, которые рискуют никогда не восстановиться. Но, как мы уже не раз убеждались, Россия и не собирается ничего строить и создавать, а умеет лишь ломать, красть, сеять хаос и разрушения.

Дмитрий Шварц