Усиление поддержки Запада необходимо для успешного прохождения зимы, которая будет "суровой".

Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон призывает страны Запада усилить поддержку Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Джонсон сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Джонсон обратился ко всем странам-друзьям, которые поддерживают Украину, что не надо останавливаться.

"Мы как друзья Украины должны показать, что имеем одинаковую стратегическую выдержку, как и народ Украины", - заявил Джонсон.

Он отметил важность прохождения отопительного сезона зимой, поскольку, по его убеждению, зима будет суровой, а президент РФ Владимир Путин будет пытаться манипулировать в вопросе поставок энергетических ресурсов.

"И нашим первым испытанием как для друзей Украины станет выдержка и противодействие этому давлению, чтобы помочь нарастить наши собственные запасы (энергоносителей) для поставки потребителям. Я верю, если мы переживем эту зиму - наша позиция усилится. И каждую следующую неделю и месяц позиция Путина будет ослабляться. Его рычаги воздействия будут уменьшаться. И именно поэтому мы должны усилить нашу поддержку для Украины", - подчеркнул Джонсон.

В частности, по словам британского премьера, эта поддержка должна предусматривать предоставление реактивных систем залпового огня, в том числе HIMARS.

Кроме того, Джонсон призвал продолжать оказывать Украине финансовую и экономическую поддержку.

"И каждый день во всем мире мы должны бороться с ложью Путина, поскольку это его война приводит к росту цен на продовольствие, нефть, газ, а не санкции Запада", - сказал Джонсон.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин сейчас делает ставку на то, что стремительные цены на энергоносители и возможный дефицит этой зимой убедят Европу склонить Украину к перемирию на условиях России.

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