Адвокат Порошенко прокомментировал решение суда о его принудительном приводе

29 мая Порошенко в очередной раз не пришел на допрос в ГБР.

Адвокат пятого президента Украины и народный депутат Игорь Головань заявил, что судебные заседания по рассмотрению ходатайства прокуратуры о принудительном приводе его клиента должны происходить при участии Порошенко.

Об этом он написал в Facebook.

«Петра Порошенко о судебном заседании не информировали и к участию в нем не приглашали», – заявил адвокат.

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Головань назвал решение суда «очередным подтверждением сугубо политического характера всех дел», и что правоохранители пытаются помешать деятельности Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 22 мая стало известно, что Порошенко срочно вызвали в ГБР на допрос в качестве свидетеля на 26 мая по уголовному производству, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля 43 картин всемирно известных художников. Экс-президент на допрос тогда не явился, но открыл выставку этих картин в киевском музее Ивана Гончара.

26 мая следователи ГБР приехали в музей и при входе заявили, что проводят неотложные следственные действия и обыск без соответствующего постановления суда "с целью сохранения имущества", которое фигурирует в уголовном производстве.

Директор музея Петр Гончар заявил, что сотрудники ГБР взломали входную дверь в музей и не пускали его в здание. Также он добавил, что Порошенко не давал разрешения на перемещение картин, которые он передал музею для экспонирования.

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Следователи Госбюро расследований описали картины из коллекции Порошенко и изъяли оригиналы таможенных деклараций.

27 мая пресс-служба ГБР опубликовала сообщение о вызове Порошенко 29 мая в Госбюро расследований. В нем было сказано, что "в связи с неявкой 26 мая, в соответствии с требованиями стст. 133, 135 УПК Украины Порошенко повторно вызывается в ГБР для допроса в качестве свидетеля на 11:00 в уголовном производстве, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников".

В тот же день на 12:00 экс-президента вызвали для допроса в качестве свидетеля в производстве по факту возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, которая может причинить существенный вред государственным интересам. Речь идет о его разговоре с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом.

29 мая Порошенко в очередной раз не пришел на допрос в ГБР. Его адвокаты заявили, что повестки экс-президенту были вручены ненадлежащим образом, поэтому он не явился на допрос.

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