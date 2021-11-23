Зеленский подписал указ о его назначении 23 ноября.

Новоназначенный заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма в прошлом семь лет возглавлял ПАО "Запорожсталь", а также был депутатом Донецкого областного совета от Партии регионов.

Приказ о его назначении президент Украины Владимир Зеленский подписал 23 ноября.

Сам Шурма назначение свое прокомментировал следующим образом:

"Среди приоритетных задач – подготовка программ стимулирования экономического развития и повышения энергоэффективности".

Ростислав Шурма – биография и семья

Ростислав Шурма родился 17 сентября 1983 года во Львове.

В 2004 году он окончил Национальный университет "Киево-Могилянская Академия" по специальности "экономика и предпринимательство", получив степень бакалавра. Через год поступил в Киевский национальный экономический университет и получил степень магистра по специальности "экономическая теория".

В 2011-2012 годах Шурма окончил Московскую школу управления "Сколково" по программе "Mini MBA".

Кроме того, он был аспирантом Донецкого национального университета.

Женат на Юлии Шурме, воспитывает сына Дмитрия и двух дочерей – Алину с Анастасией.

Его отец – экс-нардеп от "Оппозиционного блока" Игорь Шурма, которого считают соратником Виктора Медведчука.

Ростислав Шурма – трудовая и политическая деятельность

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С 2006 года был в группе "Метинвест", считается одним из ее бывших топ-менеджеров.

В частности, Шурма был членом наблюдательного совета ММК им. Ильича, председателем наблюдательного совета завода "Промет" (Болгария), членом совета директоров "Метинвест-Траметалruen" (Италия).

А с 2012 по 2019 год работал генеральным директором ПАО "Запорожсталь".

Также с мая 2021-го Ростислав Шурма является членом наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром".

С 31 октября 2010 года он был депутатом Донецкого областного совета 6-го созыва по партийному списку Партии регионов. А с апреля 2015 года до февраля 2020 года - председателем региональной организации партии "Оппозиционный блок" в Запорожской области.

Ростислав Шурма – новости и скандалы

По данным местных запорожских СМИ, в начале 2020 года Шурма стал руководителем инвестиционного фонда "Гелиос", на который записаны фирмы, получавшие тендеры и землю от Запорожского горсовета.

Также, как сообщает 061.ua, через фирмы, связанные с Ростиславом Шурмой и бывшим финдиректором "Запорожстали" Русланом Божко, в период с 2017 по 2019-й годы под солнечные электростанции вывели 245 гектаров земли в обход закона и без конкурса. А в апреле 2021 года АМКУ разрешил приобрести контрольную долю трех СЭС в Запорожье инвестфонду Шурмы.

Кроме того, СМИ сообщали, что его брат Олег Шурма через ряд подконтрольных фирм получил земельные участки и объекты недвижимости.

Ростислав Шурма – декларация

По данным электронной декларации, опубликованной на сайте НАПК, у Шурмы в собственности три квартиры и два земельных участка в Киеве. На жене при этом записаны еще две квартиры в столице и жилой дом, земельный участок с квартирой в Донецке.

Из транспортных средств у Шурмы есть гидроцикл BRP RXT X RS, а у его супруги – автомобиль Nissan LEAF 2019 года выпуска

Читайте такжеРабинович "спалил" незадекларированный дом Ильи Кивы под Киевом (видео)Согласно декларации, за прошлый год Ростислав Шурма получил более 40 миллионов гривень доходов. Из них – 22 миллиона 210 тысяч гривень – заработная плата.

Он хранит 353 тысячи 840 гривень, 38 тысяч 525 долларов, 33 тысячи 764 евро наличными, а также около 5,5 миллиона гривень – на счетах в банке.

Еще 197 миллионов 389 тысячи 714 гривень Шурма одолжил своему брату.

У его супруги на одном из банковских счетов хранится 1 миллион 663 тысячи 569 долларов.

Автор: Катерина Шварц