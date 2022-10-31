Вчера стало известно о гибели бойца 25-й воздушно-десантной бригады.

За время полномасштабной войны в Украине погибли 23 грузинских добровольца.

Об этом сообшает издание "Новости Грузия".

Сообщается, что последним погибшим стал 40-летний Гуга Гагнидзе. Мужчина служил в 25-й воздушно-десантной бригаде Вооруженных сил Украины.

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По данным издания, мужчина погиб во время контактного боя под Бахмутом.

Информацию о его гибели распространили грузинские бойцы в социальных сетях.

Интернациональный легион

​Как сообщал УНИАН, после начала полномасштабного вторжения РФ Владимир Зеленский призвал иностранных граждан присоединиться к борьбе с российскими оккупантами.

В Украине создали "Интернациональный легион", в него вошли бойцы из 52 стран мира.

Известно, что все иностранцы и лица без гражданства, принимающие участие в боевых действиях на территории Украины в составе Вооруженных сил Украины являются комбатантами и имеют соответствующие права.

В марте стало известно, что в бою с российскими оккупантами под Ирпенем погибли первые добровольцы из Грузии - Давид Ратиан и Гиа Бериашвили.

В августе грузинский оппозиционный телеканал "Мтавари" заявил, что Минобороны Грузии могло предоставить России информацию о бывших военных, которые воюют на стороне Украины.

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