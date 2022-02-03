В Борисполе приземлился седьмой самолет с помощью от Штатов, поделился глава Минобороны.

Соединенные Штаты Америки предоставили Украине 85 тонн боеприпасов для гранатометов.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.

"В Борисполе приземлилась седьмая "птичка". На этот раз – 85 тонн боеприпасов для гранатометов", – написал он.

"И это отличная новость, но главное – это еще не конец! Дальше будет", – отметил Резников.

Читайте такжеСША объявили о выделении Украине военной помощиНапомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал, что Украина получит еще больше оружия от международных партнеров.

Во второй декаде января США выделили дополнительно $200 млн на военную помощь Украине.

С 22 января в Украину уже прибыли шесть самолетов с военной помощью, которая включает летальную оружие и боеприпасы.

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