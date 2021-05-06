Критики Порошенко обвинили его в манипулировании общественным мнением.

Народный депутат и пятый президент Украины Петр Порошенко сообщил о своей встрече с госсекретарем Энтони Блинкеном и проиллюстрировал это фотографией с двусторонней встречи 2015 года.

При этом, экс-президент лишь спустя несколько абзацев уточнил, что сегодня встречался с Блинкеном наряду с прочими главами парламентских фракций.

На эти обстоятельства обратили внимание СМИ. Критики Порошенко (в частности – Сергей Лещенко и Алексей Арестович) обвинили его в манипулировании общественным мнением. Этого же мнения придерживается и часть пользователей соцсетей.

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Отметим, сообщение о встрече Блинкена с Порошенко на сайте «Европейской солидарности» использует схожий подход – опубликовано старое фото. Лишь в последнем абзаце упоминается, что встреча состоялась в рамках встречи Госсекретаря США с главами фракций ВР.

Визит Блинкена в Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня пребывает в Киеве с рабочим визитом.

С утра Блинкен встретился с главами парламентских фракций, министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и предстоятелем ПЦУ Епифанием.

Сегодня также проходят переговоры Блинкена с Зеленским.

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Автор: Дмитрий Захаров