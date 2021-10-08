Перед этим депутаты рассмотрят изменения в госбюджет на текущий год.

Парламент решил сегодня рассматривать вопрос избрания первого заместителя председателя Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, сначала парламент рассмотрит изменения в государственный бюджет на текущий год по реализации социальных мероприятий и инфраструктурных проектов. Потом будет кадровый вопрос.

За такой порядок рассмотрения вопросов проголосовали 262 народных депутата.

В СМИ появилась информация, что Корниенко могут избрать первым вице-спикером парламента с учетом отставки Разумкова и избрания председателем Рады Руслана Стефанчука.

Корниенко выделил 7 направлений, по которым могут произойти изменения в работе Верховной Рады.

Отставка Разумкова и назначение Стефанчука

7 октября 284 народных депутата поддержали решение об отставке Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Из фракции "Слуга народа" за такое решение проголосовали 215 депутатов, из группы "Доверие" - 18, из группы "Партия "За будущее" - 19, из фракции "Батькивщина" - 20, из фракции "Голос" - 6 и 6 внефракционных.

Не голосовали в полном составе фракции "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа - "За жизнь".

Новым председателем парламента 8 октября стал Руслан Стефанчук, который был первым заместителем спикера ВР и представлял в законодательном органе президента Владимира Зеленского.

Автор: Надя Пришляк