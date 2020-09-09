Такое решение было принято в связи с подозрением на COVID у кого-то из секретариата комитета.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отменил заседания из-за введения режима самоизоляции.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе заседания Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности сообщил его председатель, народный депутат от "Слуги народа" Денис Монастырский.

"У нас, как стало известно, наши коллеги из комитета нацбезопасности сейчас на самоизоляции в связи с тем, что в аппарате там есть подозрение на COVID", - сказал депутат.

В то же время, на сайте Комитета по нацбезопасности размещено объявление об отмене заседаний комитета 9 и 11 сентября. "Заседания Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, проведение которых запланировано на 9 сентября 2020 года и 11 сентября 2020 года, отменены в связи с введением в комитете режима самоизоляции", - говорится в сообщении.

Как известно, в состав этого комитета входят 18 депутатов.

Его председателем является депутат от "Слуги народа" Александр Завитневич, первый заместитель - Михаил Забродский ("Европейская солидарность"), заместители - Марьяна Безуглая и Юрий Мысягин (оба - "СН").

Также в состав комитета входят председатель фракции "СН" Давид Арахамия, Ирина Верещук, Федор Вениславский, Максим Березин, Игорь Герасименко, Юрий Здебский, Геннадий Касай, Игорь Копытин (все - "СН"); председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин и депутат его фракции Роман Костенко; Сергей Левочкин ("Оппозиционная платформа - За жизнь"), Андрей Парубий ("ЕС"), Александр Ковалев (группа "Доверие") и Руслан Требушкин (внефракционный).

В комментарии УНИАН Вениславский уточнил: "На данный момент принято решение, что до конца недели весь комитет на самоизоляции в связи с тем, что работники секретариата имеют подозрение на COVID".

Он отметил, что это предварительная информация, и он не понимает, зачем идти на самоизоляцию депутатам, которые не контактировали с возможными больными.

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Автор: Таня Поляковская