Депутаты хотят ввести наказание за сожаление и депрессию из-за разглашения их переписок

Ряд депутатов от "Слуги народа" предлагают ввести наказание за вред, причиненный в связи с нарушением тайны переписки и конфиденциальных записей.

Ряд депутатов от фракции "Слуга народа" хотят ввести наказание за вред, причиненный в связи нарушением тайны переписки и записей конфиденциального характера.

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возмещения вреда за боль и сожаление" зарегистрирован в парламенте под номером 3605.

Среди авторов документа - депутаты фракции "Слуга народа" Галина Третьякова, Александр Качура, Даниил Гетманцев.

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В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что на пути реформирования правоотношений в сфере возмещения морального вреда Украина "пользуется "советским" определением, что, в свою очередь, требует реформирования".

Авторы законопроекта предлагают "изменить подход к определению морального вреда с учетом законодательства стран Европейского Союза, где вред, причиненный лицу, определяется не как причинение морального вреда, а вред за боль и сожаление".

Документом предусмотрено внести изменения в Гражданский кодекс Украины.

В частности, в статье 23 предусмотрено заменить слова о моральном вреде на вред за боль и сожаление. Также предлагается добавить, что должно быть возмещение за вред, причиненный чувствам в связи с нарушением тайны переписки и записей конфиденциального характера, вмешательством в частную жизнь лица вследствие несанкционированной фотосъемки, разглашения сведений о частной жизни, разглашения недостоверной информации о лице, а также нарушения деловой этики и норм трудового законодательства. Предусмотрено, что вред за боль и сожаление возмещается деньгами, другим имуществом или иным способом.

В то же время предлагается изъять норму о том, что по иску наследника суд может уменьшить размер неустойки (штрафа, пени), размер возмещения имущественного вреда (ущерба) и морального вреда, если они несоизмеримо велики по сравнению со стоимостью движимого или недвижимого имущества, которое было получено им по наследству.

В Кодекс законов о труде Украины предлагается внести изменения, которыми предусмотрено, что собственник или уполномоченный им орган должен возместить вред работнику, если нарушения его законных прав привели, в частности, к депрессии.

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