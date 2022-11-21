В День достоинства и свободы граждане Украины соберутся на Майдане Независимости, чтобы отметить победу нашего государства, подчеркнул президент.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем достоинства и свободы. Глава государства написал в Telegram, что "мы все преодолеем, пересилим, переживем, одержим победу".

Президент отметил, что в День достоинства и свободы украинцы соберутся на Майдане Независимости.

"Там, где всегда защищали достоинство и свободу. На граните, на баррикадах во время Оранжевой революции и Революции достоинства. Там, где мы отмечали 30-летие Независимости Украины. И там, где мы отметим День победы Украины. В мирном Киеве, в мирной Украине я скажу о важном. О главном. То, что осталось неизменным. И останется неизменным. Слава Украине", - добавил Зеленский.

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15 ноября Владимир Зеленский обратился с речью к членам "Большой двадцатки" G20, которые собрались на саммите в Индонезии, и призвал мир не предлагать Киеву компромиссы с совестью и независимостью.

Украинский лидер также представил ряд решений, которые необходимо реализовать, чтобы гарантировать мир: восстановление территориальной целостности нашей страны и мирового порядка, вывод войск РФ и прекращение боевых действий, возвращение справедливости, продовольственная безопасность, радиационная и ядерная безопасность, освобождение всех пленных и депортированных, энергетическая безопасность, выполнение Устава ООН, противодействие экоциду, недопущение эскалации и фиксация окончания войны.

Справка УНИАН. В Украине 21 ноября с 2014-го ежегодно отмечают День достоинства и свободы, поскольку именно 21 ноября 2013 года начались акции граждан против того, что пророссийская власть отказалась заключать Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. С этих событий началась Революция достоинства, в результате которой власть в Украине потерял пророссийский президент Виктор Янукович и его прихвостни.

После смены власти в Украине РФ весной 2014 года захватила Крым и вторглась на часть Донбасса. Рано утром 24 февраля 2022-го Россия осуществила вторжение в Украину. Полномасштабную агрессию РФ против Украины осудил почти весь мир.

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