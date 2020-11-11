Сегодня Печерский районный суд Киева рассмотрит жалобу на решение о закрытии уголовного производства в отношении возможного вмешательства бывшего вице-президента США, избранного президента США Джо Байдена в деятельность бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина.
Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, обжалует решение о закрытии дела сам Шокин.
Дело против Джо Байдена: что известно
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- 12 мая Печерский райсуд Киева обязал Офис генерального прокурора зарегистрировать уголовное производство относительно вмешательства Байдена в деятельность Шокина.
- Ранее Шокин, который занимал должность генпрокурора в 2015-2016 годах, утверждал, что его заставили написать заявление об увольнении в связи с расследованием против должностных лиц компании Burisma. Он предполагал, что компания Burisma Holdings Limited имела поддержку США. В 2014 году членом совета директоров Burisma стал сын экс-вице-президента США Хантер Байден.
- Сегодня, 11 ноября, заместитель директора Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Ярослав Тракало сообщил, что Национальная полиция еще 23 сентября 2020 года закрыла уголовное производство о возможном вмешательстве Байдена в деятельность Шокина.
- Тракало подтвердил информацию в СМИ, что дело было зарегистрировано по статье 344 Уголовного кодекса (вмешательство в деятельность государственного деятеля) в Государственном бюро расследования во исполнение решения суда. Впоследствии его перенаправили на расследование в Печерское управления Нацполиции, которое и закрыло дело 23 сентября.
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