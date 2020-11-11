Печерский райсуд сегодня рассмотрит жалобу Шокина на решение о закрытии дела в отношении Байдена

Ранее заместитель директора Департамента коммуникации МВД Тракало сообщил, что Нацполиция еще 23 сентября закрыла уголовное производство о возможном вмешательстве Байдена в деятельность Шокина.

Сегодня Печерский районный суд Киева рассмотрит жалобу на решение о закрытии уголовного производства в отношении возможного вмешательства бывшего вице-президента США, избранного президента США Джо Байдена в деятельность бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, обжалует решение о закрытии дела сам Шокин. Дело против Джо Байдена: что известно Читайте такжеБайден обсудил ситуацию в Украине с лидерами Франции и Британии 12 мая Печерский райсуд Киева обязал Офис генерального прокурора зарегистрировать уголовное производство относительно вмешательства Байдена в деятельность Шокина.

Ранее Шокин, который занимал должность генпрокурора в 2015-2016 годах, утверждал, что его заставили написать заявление об увольнении в связи с расследованием против должностных лиц компании Burisma. Он предполагал, что компания Burisma Holdings Limited имела поддержку США. В 2014 году членом совета директоров Burisma стал сын экс-вице-президента США Хантер Байден.

Сегодня, 11 ноября, заместитель директора Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Ярослав Тракало сообщил, что Национальная полиция еще 23 сентября 2020 года закрыла уголовное производство о возможном вмешательстве Байдена в деятельность Шокина.

Тракало подтвердил информацию в СМИ, что дело было зарегистрировано по статье 344 Уголовного кодекса (вмешательство в деятельность государственного деятеля) в Государственном бюро расследования во исполнение решения суда. Впоследствии его перенаправили на расследование в Печерское управления Нацполиции, которое и закрыло дело 23 сентября. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Дмитрий Хилюк

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