Американские дипломаты требуют от России прекратить политические преследования на оккупированной украинской территории.

Посольство Соединенных Штатов Америки призывает Российскую Федерацию немедленно освободить фигуранта ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Эмира-Усеина Куку и других задержанных и заключенных крымскотатарских активистов.

Читайте такжеСтала известна дата визита президента Европейского совета в УкраинуОб этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.

"5 лет назад российская оккупационная власть задержала крымскотатарского активиста Эмира-Усеина Куку по фальшивому обвинению в терроризме. Россия должна немедленно освободить его и всех удерживаемых ею украинских политзаключенных и прекратить политические преследования в Украине. Крым - это Украина", - заявили американские дипломаты.

Дело Хизб ут-Тахрир

11 февраля 2016 года российские силовики арестовали первых четырех обвиняемых по ялтинскому "делу Хизб ут-Тахрир". Среди них - член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку.

12 ноября 2019 года Южный окружной военный суд РФ в Ростове-на-Дону вынес приговор фигурантам ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир». В частности, Куку приговорен к 12 годам заключения в колонии строгого режима.

По мнению адвокатов фигурантов дела, в течение всего следствия и судебных процессов не было предоставлено ни одно доказательства вины и причастности подсудимых к террористическим актам или насилию.

В основу обвинительного приговора легли показания "секретного свидетеля" и выводы религиоведческой экспертизы. Религиоведческая экспертиза выполнена экспертами в области культурологии и филологии, не имеющими глубоких знаний в религии, в частности, в исламе.

25 июня 2020 года Военный апелляционный суд города Власиха в Московской области отклонил апелляцию защиты на приговор фигурантам дела.

Front Line Defenders и Amnesty International выступили с заявлением в поддержку правозащитника Эмира-Усеина Куку. Они назвали приговор "явным злоупотреблением в применении антитеррористического законодательства, направленным на запугивание правозащитников, работающих в Крыму".

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Автор: Виталий Саенко