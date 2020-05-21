Делегация ЕС в ООН примет участие во встрече с оккупантами Крыма – СМИ

На встрече российский посол в ООН Василий Небензя выступит со вступительной и заключительной заявлениями, а сторонники российской аннексии выступят с презентациями.

19 из 27 представителей стран-членов Европейского Союза примут участие в видеоконференции с Россией, на которой будут присутствовать также представители оккупационной власти аннексированного Крыма, таким образом нарушив действующий протокол относительно контактов с физическим властью полуострова.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на двух дипломатов из стран ЕС.

Конференцию, запланированную на 21 мая, организовала Москва, среди вопросов – текущая ситуация в регионе.

Кроме того, нарушит протокол также делегация ЕС в ООН.

Читайте такжеСуд обязал Офис генпрокурора завести дело относительно вмешательства Байдена в работу Шокина в 2016 году

В пояснительной записке по конференции, автором которой является постоянная миссия России при ООН и которая есть в распоряжении Радио Свобода сказано, что "на западе приветствуют всех базирующихся в Нью-Йорке представителей государств-членов ООН на уровне постоянных представителей, их заместителей и экспертов, а также прессу".

На встрече российский посол в ООН Василий Небензя выступит со вступительной и заключительной заявлениями, а сторонники российской аннексии – с презентациями.

Среди участников – заместитель председателя подконтрольного Кремлю Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя Эсадуллах Баиров, председатель общественной организации «Украинская община Крыма» Анастасия Гридчина, руководитель пророссийской телерадиокомпании «Миллет» Эрвин Мусаев и Александр Макар, ведущий пророссийского крымского телеканала «Крым».