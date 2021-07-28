Более 1000 объектов социальной инфраструктуры реализуются в рамках программ президента Владимира Зеленского "Большая стройка", "Большая реставрация", "Здоровая Украина" благодаря финансовой децентрализации, которая открыла большие возможности для территориальных общин.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко на форуме "Украина 30. Децентрализация".

"На сегодня благодаря финансовой децентрализации каждая территориальная община получила возможности для совершенствования социальной, транспортной, медицинской и другой инфраструктуры", - пояснил Тимошенко.

Многие из новых объектов уже сдаются, еще больше планируется открыть ко Дню Независимости и в течение осени. Речь идет не только о новых дорогах, которые соединяют между собой ОТГ, большие и маленькие города. Сейчас по инициативе общин реализуются около 100 садов, 100 школ, 100 спортивных объектов. Центральная власть помогла модернизировать 200 приемных отделений в опорных больницах, предоставила субвенции для закупки необходимой техники до больниц в регионах.

"Мы внедрили новые проекты, которые строим. Не только социальную инфраструктуру. На примере проекта "Активные парки" мы хотим в каждой объединенной территориальной общине сделать парки досуга. И не только досуг, но и чтобы можно было там заниматься спортом. Этот проект начался уже в этом году. На прошлой неделе мы начали открывать новые парки, а весной следующего года, я думаю, мы уже закончим этот проект", - рассказал зампред ОП.

По его словам, сейчас общины могут обращаться к председателям областных государственных администраций, планируя проекты социальной инфраструктуры на следующий год. Децентрализация позволяет ОТГ направлять больше средств на масштабное обновление объектов, реализовывать проекты софинансирования совместно с государством, подчеркнул Тимошенко.

"Каждый регион, каждая область сдает большие значимые объекты к 30-летию независимости. И осенью у нас, можно сказать, начнется сезон сдачи объектов – школ, садиков, больниц и так далее, и все увидят, как развиваются регионы", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко заявил, что в рамках новой программы президента Владимира Зеленского "Здоровая Украина" планируется создание 873 "активных парков" и современных спортплощадок со свободным доступом для каждого в разных населенных пунктах страны. Одно из таких пространств - на киевском ВДНХ будет открыт уже к 30-й годовщине Независимости.

Автор: Иван Бойко