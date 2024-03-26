Глава государства ожидает укрепления стратегических возможностей Украины прогнозировать и влиять на процессы, от которых зависит национальная безопасность.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал перезагрузку руководства в Совете национальной безопасности и обороны Украины и Службы внешней разведки Украины.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам. Президент отметил, что сегодня продолжил перезагрузку системы управления нашим государством.

"Есть кадровые замены. Я благодарен Алексею Данилову за работу на должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он переводится на другое направление. Об этом позже. Новым секретарем СНБО я назначил Александра Литвиненко - он объединит свой опыт руководства Службой внешней разведки Украины с задачами, которые есть перед Советом нацбезопасности и обороны", - подчеркнул Зеленский.

Как добавил президент, новым руководителем внешней разведки стал Олег Иващенко, который имеет соответствующий опыт.

"В целом ожидаю укрепления стратегических возможностей нашего государства прогнозировать и влиять на процессы, от которых зависит национальная безопасность нашего государства", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что укрепление Украины и обновление нашей государственной системы на всех направлениях будет продолжено.

Увольнение Данилова - что известно

Как сообщал УНИАН, Данилов занимал должность секретаря СНБО с октября 2019 года. Указ о его увольнении размещен на сайте Офиса президента Украины.

Литвиненко с июля 2021 года занимал должность главы Службы внешней разведки.

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