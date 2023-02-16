Он выразил уверенность в том, что украинцы обязательно развалят и РФ.

Победа Украины в войне будет способствовать распаду Российской Федерации.

Такое мнение высказал секретарь СНБО Алексей Данилов во время национального телемарафона. Чиновник отметил, что россияне плохо знают историю. "Я могу с уверенностью сказать, что именно украинцы развалили Советский Союз", - отметил Данилов.

Он отметил, мало кто понимает, с чего все началось. Он напомнил, что 2 марта 1989 года впервые в истории СССР в Воркуте состоялась забастовка, в которой приняли участие 176 шахтеров, 94 из которых украинцы. "И когда им начали угрожать, на следующий день 58 украинцев спустились в забой и не выходили до тех пор, пока все их требования не были выполнены. Оттуда начался процесс, летние забастовки шахтеров, и через очень короткое время распался СССР, который считали монстром, которого нельзя свергнуть", - рассказал он.

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Данилов отметил, что то же самое будет происходить и в России... "Западу надо к этому готовиться. Они считают, что Россия должна остаться в тех же пределах. Это большая ошибка. Мы ее обязательно развалим, и она будет демонтирована в том виде, в котором она есть на сегодняшний день. Будет сложно. Но победа будет за нами", - выразил уверенность Данилов.

Будущее России после войны-прогнозы и мнения

По мнению российского политолога и публициста Андрея Пионтковского, верхушка России уже сейчас готовится к мафиозной войне. "В России уже 27 ЧВК...Зачем они? Для войны с Украиной они не нужны... Они готовятся к мафиозной войне за огромный передел власти", - выразил мнение публицист.

Экс-разведчик Сергей Жирнов считает, что лучший выход из войны для России - ликвидировать Путина, иначе у РФ будущего не будет.

А генерал и экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж считает, что РФ ждет неминуемый развал. На ее месте появится 26 новых государств. Западные и южные российские регионы вообще могут попроситься войти в состав Украины.

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