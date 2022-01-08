Имеются основания квалифицировать сбивание самолета МАУ как военное преступление.

Бывший заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов заявил, что украинскому следствию известны вероятные исполнители сбития в январе 2020 года самолета "Международных авиалиний Украины".

Как он сообщил в Twitter, Украина направила 26 запросов о международной правовой помощи в разные страны и провела более тысячи следственных и процессуальных действий.

"Есть основания квалифицировать сбитие самолета МАУ как военное преступление", - отметил Мамедов.

Он подчеркнул, что следствие в Украине продвигалось бы значительно лучше, если бы Иран способствовал этому, ведь за два года со стороны Ирана фактически нет сотрудничества.

"Украине следует активизировать собственное расследование и настаивать на международном сотрудничестве со странами, которые также являются потерпевшими. Из разных источников нам известны вероятные исполнители преступления. Надо проверить причастность к преступлению каждого из этих лиц", - сообщил экс-заместитель генпрокурора.

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Мамедов пояснил, что в случае отказа Ирана признать свою ответственность и оплатить компенсации, Украина может обратиться в международные органы.

В частности, подать иск против Ирана в Международный уголовный суд.

Авиакатастрофа МАУ в Иране: коротко

Как сообщал УНИАН, 8 января 2020 года в Иране разбился самолет МАУ, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 были 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "вследствие непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь виновных к ответственности.

Представители Украины, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана создали совместную Международную группу по координации помощи жертвам катастрофы с целью выработки единой позиции для переговоров с Ираном.

17 марта Иран представил окончательный отчет о расследовании крушения самолета авиакомпании МАУ. В документе говорится, что самолет уничтожили из-за ошибки оператора системы ПВО, который определил его как вражескую цель.

В июне 2021 года правительство Канады обнародовал выводы по расследованию сбития самолета PS752. Согласно документам, нет доказательств, что оно было запланированным, в то же время власти Ирана являются ответственными за катастрофу.

6 января 2022 года главы МИД Украины, Канады, Швеции и Великобритании в совместном заявлении сообщили, что Иран категорически отказался от коллективных переговоров по выплате репараций за сбитие самолета МАУ. В заявлении сказано, что поскольку Иран несет международно-правовую ответственность перед пострадавшими государствами, этот вопрос должен обсуждаться коллективно, чтобы обеспечить справедливое и одинаковое отношение ко всем жертвам трагедии.

Четыре страны намерены привлечь Иран к ответственности в соответствии с нормами международного права.

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