В частности, президент РФ должен приказать российским войскам покинуть оккупированные территории Украины и вернуть украинской власти контроль над границей.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов дал совет президенту Российской Федерации Владимиру Путину, как прекратить развязанную Россией войну на Донбассе.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Читайте такжеВенедиктова заявила, что прокуратура собирается обжаловать домашний арест МедведчукаДанилов сказал, что в СНБО проинформированы о выступлении Путина на совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ, когда Путин назвал Украину антиподом России.

"Из его уст прозвучала такая вещь относительно окончания войны на территории Донецкой и Луганской области, я уже неоднократно говорил, – она быстро закончится, как только господин Путин заберет свои войска, заберет свои танки, свои бронетранспортеры оттуда, пойдет на свою территорию, – пойдет там в Ростовской области, пойдет в Курской области, и там будут его воины, и сразу война закончится. Как только они передадут нам нашу границу", – заявил Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что не надо говорить, что война на Донбассе происходит из-за якобы вины Украины.

"Мы все о чем-то договариваемся сделать, но с ними крайне сложно договариваться, потому что они говорят одно, а потом другое", – добавил Данилов.

Что предшествовало

14 мая президент РФ Владимир Путин после ареста народного депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука назвал Украину антиподом России.

"По политическим мотивам выборочно кому-то в вину ставится работа с Россией в сфере экономики, хотя многие, в том числе и лица из высшего политического руководства страны, активно работают на протяжении многих лет в России и, кстати, в Крыму тоже – и ничего, это считается нормой", –отметил Путин.

"То есть решения явно политические и избирательные, направленные только на одно – зачистить политическое поле от тех сил, которые выступают за мирное решение кризиса на юго-востоке Украины, на Донбассе, и за добрососедские отношения с Россией", – сказал он.

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Автор: Виталий Саенко