Медведчука подозревают в государственной измене.

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал домашний арест своего кума и депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, которого подозревают в государственной измене.

Читайте такжеПесков ответил, кем является Медведчук для Путина"Похоже, теперь всех в Украине, которые работают с Россией, будут привлекать к ответственности", – заявил Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ.

Путин считает, что Украину превращают в "Антироссию".

"Судя по всему, и это очень печально, Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то Антироссию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости", — утверждает российский глава.

"Закрываются общенациональные средства массовой информации – и ничего, наши партнёры западные никак на это не реагируют, если не сказать поддерживают решения подобного рода", – пожаловался глава Кремля.

Путин считает, что в Украине пытаются "зачистить политическое поле от тех сил, которые выступают за мирное разрешение кризиса на юго-востоке Украины, на Донбассе, и за добрососедские отношения с Россией".

"Это, безусловно, вопрос, который должен всегда находиться в поле нашего внимания, и мы своевременно, должным образом, имея в виду те угрозы, которые для нас создаются, должны будем на это реагировать", – заявил Путин.

Дело против Медведчука и Козака

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении депутатам от «ОПЗЖ» Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Им объявлено подозрение по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о секретном военном подразделении ВСУ), проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием «Промінь» («Луч»).

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса - государственная измена и нарушение законов и обычаев войны.

13 мая судья Печерского райсуда Киева Вячеслав Пидпалый избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета и другими процессуальными обязанностями. Судья отказал в удовлетворении как ходатайство прокуроров относительно меры пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 300 млн 930 грн залога, так и ходатайство защитников о взятии Медведчука на поруки его коллег из фракции "ОПЗЖ".

14 мая в Нацполиции сообщили, что во исполнение решения Печерского райсуда надели на подозреваемого Медведчука электронный браслет.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская