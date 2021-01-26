Сегодня ЦИК утвердила соответствующий объем средств, необходимых для организации промежуточных выборов нардепов в 50-м и 87-м округах, а также смету своих расходов на проведение указанных выборов.

На проведение промежуточных выборов народных депутатов в 50-м и 87-м округах, которые состоятся 28 марта, потратят более 22 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие постановления ЦИК приняла на сегодняшнем заседании.

Так, члены комиссии утвердили объем средств госбюджета, необходимых на подготовку и проведение промежуточных выборов народных депутатов в одномандатных избирательных округах №50 (Донецкая область) и №87 (Ивано-Франковская область).

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Всего на выборы в этих округах должны израсходовать 19 млн 807 тыс. 911 грн, из которых 9 млн 964 тыс. 410 грн в округе №50 и 9 млн 843 тыс. 501 грн в округе №87.

Кроме того, сегодня ЦИК утвердила смету своих расходов на подготовку и проведение вышеупомянутых выборов, которая составляет 2 млн 315 тыс. 881 грн.

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Автор: Антонина Доломанжи