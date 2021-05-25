Ранее ЦИК во второй раз установил результаты выборов в 87-м округе без учета данных голосования на 6 избирательных участках.

Центральная избирательная комиссия обжаловала решение Верховного Суда по отмене протокола ЦИК об установлении результатов выборов в 87-м округе и признании кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка избранным депутатом.

Об этом говорится в сообщении ЦИК в Facebook.

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Сегодня после детальной проработки решения Верховного Суда Комиссия подала апелляционную жалобу на это решение.

"ЦИК в очередной раз подчеркивает, что сейчас нет однозначного юридического алгоритма действий и правового механизма для решения ситуации на 87-м округе. В таком случае установление результатов возможно только на основании и с учетом выводов суда", – сообщает Центризбирком.

Выборы в 87-м округе: хронология событий

28 марта состоялись парламентские выборы в 87-м округе на Ивано-Франковщине.

23 апреля ЦИК подтвердила победу Вирастюка, который набрал 15 тыс. 536 голосов.

В то же время его конкурент - Шевченко получил 15 тыс. 114 голосов.

1 мая Большая палата ВС отменила протокол ЦИК, которым Вирастюк признан избранным народным депутатом. Решение было принято по апелляционной жалобе Шевченко.

5 мая, учитывая такое решение суда, ЦИК установила отсутствие правовых оснований для регистрации Вирастюка народным депутатом Украины.

19 мая ЦИК во второй раз установила результаты выборов в 87-м округе. Результаты были установлены без учета данных голосования на 6 избирательных участках, голосование на которых ЦИК признала недействительным.

24 мая Верховный суд отменил протокол Центральной избирательной комиссии об установлении результатов выборов в 87-м округе и признание кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка избранным депутатом.

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Автор: Яна Ставская