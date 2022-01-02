По словам Оксаны Маркаровой, пунктов для поддержки есть "очень много".

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что продолжается работа с группами поддержки Украины в Конгрессе для того, чтобы следующий бюджет США включал значительно большую помощь для Украины.

Об этом она сказала в "Субботнем интервью" Радио Свобода.

"Бюджет принят. И вы знаете, что начинается работа над следующим бюджетом. Наша амбиция заключается в том, чтобы бюджет США 2023 года включал гораздо большую помощь. Не только потому, что нам нужно просто больше денег, а именно потому, что теперь со стратегической хартией, с оборонным соглашением, с конкретными работами, которые мы ведем по каждому направлению, у нас появится конкретный перечень возможностей, которые мы хотим построить. Под них, мы надеемся, Конгресс тоже пойдет навстречу, и эта цифра может быть значительно больше, чем 300 миллионов", – заявила посол.

По ее словам, пунктов для поддержки есть "очень много".

"То есть президент говорил и о ситуации безопасности. Конечно, это приоритет №1 в любом случае. Потому что и вопрос развития наших оборонных возможностей, и вопрос развития экономического внутри страны – это очень важно. Потому что наша сила здесь важна. И вопрос заложников очень важен, президент постоянно его поднимает на каждом уровне. То есть этих вопросов очень много. Это, как в тестах, бывает ответ А, В, С, а бывает, что все. Вот все!",- заявила Маркарова.

В конце прошлого года президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет США (NDAA) на 2022 финансовый год, который, среди прочего, предусматривает выделение 300 миллионов долларов на Инициативу по содействию безопасности Украины и по поддержке Вооруженных сил.

По словам Оксаны Маркаровой, в этом году Украина, кроме запланированных 300 миллионов долларов, ожидает получить от США и другую помощь, детали которой пока раскрывать рано.

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Как сообщал УНИАН, 20 декабря временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что США передадут Украине больше оборудования военного назначения и оружия в случае усиления агрессии Российской Федерации.

По ее словам, в 2021 году США предоставили Украине помощи безопасности на 450 млн долларов, а с 2014 года передали Украине более 2,5 млрд долларов и помощь безопасности.