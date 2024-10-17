Украинский президент предупредил о важности поддержки Украины.

Словакия почувствует на себе, что такое российская угроза, если не будет помогать Украине. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге в Брюсселе.

По словам украинского лидера, сегодня он "многое сказал" премьер-министру Словакии Роберту Фицо, в частности о необходимости поддерживать отношения между Киевом и Братиславой.

"Его страна не в войне, слава Богу, и я желаю его народу мира, чтобы они не видели никогда того, каким действительно может быть лицо Путина. [...] Но он (Фицо) должен поддерживать нас, иначе он тоже поймет это очень хорошо. Потому что Путин никогда не остановится. Если мы его не остановим", - сказал Зеленский.

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Украинский президент подчеркнул, что Путину нравится сам процесс войны:

Он фанат войны

Война в Украине: позиция Словакии

Как писал УНИАН, недавно Роберт Фицо пообещал, что будет блокировать попытки Украины присоединиться к НАТО, пока остается на посту. По его словам, это нужно, чтобы избежать третьей мировой войны.

Между тем депутаты от партии Фицо ездят в Москву извиняться за "русофобию Запада" и рассказывают, что "свобода и мир идут с востока".

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