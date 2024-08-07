В настоящее время комитет Рады работает над усовершенствованием законодательства, учитывая международный опыт.

Народный депутат Ирина Констанкевич заявила, что в Украине нет законодательной базы для закрытия Telegram-каналов.

Она отметила в эфире телемарафона "Единые новости", что структура Telegram разнообразна, в частности, существуют как зарегистрированные пользователи, так и анонимные каналы, распространяющие российскую пропаганду.

По ее словам, с точки зрения безопасности важно оценить, какой вред эти каналы могут нанести украинскому обществу во время войны. В настоящее время комитет Рады работает над усовершенствованием законодательства, учитывая международный опыт.

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"Перспективы для анализа работы Телеграмм-канала есть, но мы хотим опираться на украинское законодательство, если мы будем говорить о закрытии, а также на международную практику", - добавила депутат.

Разговоры о блокировке Telegram в Украине

Председатель комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от СН Никита Потураев заявил, что ресурсов для регулирования мессенджера Telegram в Украине нет и не будет.

"И возможности нет и не будет, потому что это не в нашей юрисдикции. Это касается любых соцсетей. Что будет, если мы никак не будем обращать внимания на эти угрозы - не будет Украины. Потому что ни о какой информационной гигиене мы говорить не можем", - сказал он.

Он предположил, что при таких условиях есть возможность его отключения и такая техническая возможность есть.

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