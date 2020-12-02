Страны-члены НАТО заявили о готовности еще больше усилить практическую поддержку Украины и Грузии.
Читайте такжеСтолтенберг призвал Россию не вмешиваться во внутренние дела БеларусиКак передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный секретарь Организации североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг во время онлайн-пресс-конференции по итогам двухдневного заседания глав МИД стран-членов Альянса, которое состоялось 1-2 декабря в режиме видеоконференции.
По его словам, сегодня министры иностранных дел Украины и Грузии присоединились к специальной сессии по рассмотрению ситуации по безопасности в регионе Черного моря, который имеет стратегическое значение.
"Россия продолжает нарушать суверенитет и территориальную целостность Грузии и Украины. Она продолжает свое военное наращивание в Крыму и увеличивает и разворачивает силы в регионе Черного моря", - подчеркнул Столтенберг.
При этом, отметил генсек, Альянс отвечает путем усиления присутствия на суше, в море и в воздушном пространстве. Это происходит в течение последних нескольких лет.
Он добавил, что происходят визиты кораблей НАТО в порты этих стран, происходит больше учений и укрепление военного потенциала.
"Мы помогаем им укрепить оборонные институты", - сказал Столтенберг.
Он напомнил, что Украина и Грузия являются партнерами, которых в НАТО ценят, и которые делают важный вклад в миссии альянса.
"Сегодня мы вновь подтвердили нашу поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии и Украины. Мы обсудили их программы реформ, и мы активизируем нашу практическую поддержку", - заявил генсек НАТО.
Кроме того, Альянс настойчиво призывает страны-члены оказывать двустороннюю поддержку Украине и Грузии.
"Сегодня сообщение было очень четким, что союзники готовы и дальше активизировать (поддержку) в разных направлениях, обеспечивая больше практической поддержки", - добавил Столтенберг.
Украина и НАТО
- Весной руководители внешнеполитических ведомств стран НАТО согласовали новые меры по поддержке Украины и Грузии. Речь идет о проведении совместных учений в Черном море, противодействии гибридным формам ведения войны и усилиях по обмену радиолокационными данными о движении в воздушном пространстве.
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