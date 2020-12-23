Народный депутат Руслан Требушкин был избран Покровским городским головой и сложил мандат.

Центральная избирательная комиссия назначила на 28 марта 2021 года промежуточные выборы народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 50 Донецкой области.

Как сообщили в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, соответствующее решение члены комиссии приняли сегодня на заседании.

"В комиссию поступило постановление Верховной Рады Украины о досрочном прекращении полномочий народного депутата Руслана Требушкина, избранного в одномандатном избирательном округе № 50 (Донецкая область), по личному заявлению", - говорится в сообщении.

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Избирательный процесс этих промежуточных выборов начинается за 60 дней до дня выборов, а именно 27 января.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Руслан Требушкин, который избирался в 50-м округе в Донецкой области, по результатам местных выборов 25 октября 2020 года признан избранным Покровским городским головой.

В ЦИК отметили, что есть вероятность назначения промежуточных выборов и в ОИО № 184 (Херсонская область) - народный депутат Игорь Колыхаев, избранный от этого округа, по результатам выборов 25 октября стал Херсонским городским головой, поэтому может подать заявление о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украина.

На 28 марта 2021 года назначены также промежуточные выборы народного депутата Украины в ОИО № 87 (Ивано-Франковская область).

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Автор: Юлия Петриченко