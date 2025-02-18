Стармер заявил, что гарантии безопасности от США - единственный способ удержать Россию от нового нападения.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал Дональда Трампа обеспечить поддержку европейских миротворческих сил в Украине со стороны США, при этом заявив, что это единственный способ удержать Россию от нового нападения и обеспечить прочный мир.

Как пишет Reuters, отвечая на вопрос о том, что будет означать гарантия безопасности со стороны США и какова будет роль миротворческих войск, Стармер сказал, что обсуждение еще находится на ранней стадии. Однако, по его словам, после экстренной встречи европейских лидеров в Париже стало ясно, что лидерам необходимо увеличить расходы на оборону и взять на себя большую ответственность за безопасность на континенте.

"Европа должна играть свою роль, и я готов рассмотреть возможность размещения британских сил на территории страны наряду с другими, если будет достигнуто прочное мирное соглашение, но при этом должна быть поддержка США, потому что гарантия безопасности со стороны США - это единственный способ эффективно сдерживать Россию от повторного нападения на Украину", - сказал Стармер журналистам.

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Он подчеркнул, что европейским миротворческим силам в Украине потребуется защита, в частности, воздушное прикрытие, которое могут обеспечить только США.

Европейские миротворцы в Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности отправить в Украину британские войска, если это будет необходимо для обеспечения гарантий безопасности. Также не исключают отправку своих войск Эстоиня и Швеция.

В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша не будет отправлять своих военных в Украину, даже если будет утверждена миротворческая миссия.

По прогнозам СМИ, Европа может отправить в Украину силы "заверения" или "сдерживания" в составе нескольких бригад. Речь идет об ориентировочном количестве от 25 000 до 30 000 военнослужащих.

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