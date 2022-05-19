Данное вооружение будет выделено поверх дополнительной помощи в размере 1,3 млрд фунтов.

Великобритания поставит Украине артиллерию большой дальности, противокорабельные ракеты и беспилотники.

Об этом говорится на правительственном сайте Великобритании. Там отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, в ходе которого стороны обсудили военную поддержку Украины и глобальную продовольственную безопасность.

Отмечается, что данное вооружение будет выделено поверх дополнительной помощи в размере 1,3 млрд фунтов, о которой стало известно недавно.

Кроме этого, Джонсон в очередной раз отметил "безграничный восторг отважными защитниками Мариуполя" и призвал Россию достойно и важно относиться к любым военнопленным.

Зеленский и Джонсон обсудили также блокирование Россией черноморских портов Украины, что влечет за собой рост цен на продукты питания в развивающихся странах. Лидеры стран рассмотрели варианты открытия важных морских и наземных путей поставки украинских зерновых запасов и обязались начать срочную работу над следующими шагами.

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