Ранее сообщалось, что у Трампа во время его президентства в Овальном кабинете была даже специальная кнопка для подачи диетической колы.

45-й президент США Дональд Трамп и его сторонники объявили о бойкоте продукции Coca-Cola.

Причина в том, что руководитель компании Джеймс Куинси осудил решение контролируемого Республиканской партией законодательного органа штата Джорджия об изменениях в избирательное законодательство, сообщает Newsweek. Среди прочего они, по его мнению, усложняют доступ к голосованию для избирателей.

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В начале апреля Дональд Трамп призвал бойкотировать компании и организации, которые выступили против изменений. В частности, он упомянул Главную лигу бейсбола (MLB), авиаперевозчика Delta и Coca-Cola. Глава последней заявлял, что компания разочарована результатами голосования за изменения в избирательное законодательство Джорджии.

Призыв Трампа бойкотировать компании подхватили пользователи социальных сетей. Компанию Coca-Cola сторонники Трампа называют "Wokea-Cola", используя игру слов с термином "woke" - так иронично-негативно говорят о вещах, связанных с левой политикой, либеральными движениями, феминизмом и ЛГБТ-активизмом. Вместо самого же напитка Coca-Cola в знак протеста предлагают пить Pepsi.

Дональд Трамп и Coca-Cola

Во времена президентства Трампа журналист Financial Times Деметри Севастопуло в своем материале "100 дней при дворе короля Дональда" рассказал о некой "маленькой красной кнопке" на столе в Овальном кабинете - кнопке для подачи диетической Coca-Cola. "Все думают, что это ядерная кнопка, и немного нервничают, когда я нажимаю ее", - говорил бывший президент США о ней.

В январе 2021 года стало известно, что новый президент, Джо Байден убрал кнопку Трампа.

"Когда мы с Тимом Шипманом (журналистом Sunday Times - УНИАН) брали интервью у Дональда Трампа в 2019 году, мы были очарованы функцией маленькой красной кнопочки. Трамп нажал на нее, и дворецкий быстро принес диетическую колу на серебряном подносе. Теперь этой кнопочки нет", - рассказал на своей странице в Twitter журналист Time Том Ньютон Данн.

Позже американские СМИ также сообщали, что бывший президент выпивает по 12 банок Coca-Cola в день и даже приводили его твит от 2012 года, в котором Трамп писал, что "продолжит пить этот мусор".

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Перевод: Катерина Комолова