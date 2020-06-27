Болтон рассказал, как Порошенко «выторговывал» санкции США против Коломойского – на имя Венедиктовой подано заявление (документ)

Игорь Коломойский требует возбудить дело против Петра Порошенко после публикации книги бывшего советника по нацбезопасности США Джона Болтона.

Бизнесмен Игорь Коломойский написал заявление на имя генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, в котором требует возбудить уголовное дело против экс-президента Украины Петра Порошенко по ч. 1 ст. 369-2 УК Украины (Злоупотребление влиянием).

Как говорится в заявлении, текст которого есть в распоряжении УНИАН, 23 июня 2020 вышла книга бывшего советника по нацбезопасности США Джона Болтона о его работе в Белом доме под названием «Комната, где это произошло (The Room Where It Happened A White House Memoir)». В этой книге Джон Болтон рассказывает о всем своем периоде работы в Белом доме, в частности, о том, как команда президента США принимала внешнеполитические решения. Последняя глава этой книги под названием «Конец идиллии» полностью посвящена Украине.

«В частности, в своей книге Джон Болтон описывает свой первый официальный визит в Украину в 2018 году, когда он в компании руководителя Пентагона Джима Меттиса прилетел в Киев на военный парад по случаю Дня независимости Украины. На то время в Украине уже фактически началась президентская предвыборная кампания - и уже на первой официальной встрече тогдашний президент Петр Порошенко попытался привлечь американскую делегацию на свою сторону», - отмечает Коломойский.

Как говорится в книге Болтона, дальше была встреча в Марийском дворце в присутствии главы МИД Климкина, где Порошенко, в частности, заявил о желании купить больше американского оружия. Потом тогдашний президент увел Болтона в другую комнату для встречи с глазу на глаз, где попросил США поддержать его предвыборную кампанию.

«После встречи (двух делегаций), Порошенко забрал меня в другую комнату на тет-а-тет, где попросил, чтобы США поддержали его переизбрание. Он также выдвинул ряд других просьб, на которые я отреагировал - и это позволило мне быть не слишком грубым, когда я ответил "нет" на просьбу о поддержке. Но чего Порошенко на самом деле хотел, так это санкций против Игоря Коломойского, украинского олигарха, который поддерживал Юлию Тимошенко, которая была, во всяком случае, на тот момент, главным соперником Порошенко на выборах 2019 года», - цитируется в заявлении отрывок книги Болтона.

В этом вопросе, отмечает Коломойский, Болтон не исключил возможность поддержки, и предложил Порошенко передать в Минюст США улики против Игоря Коломойского.

По мнению Коломойского, из книги Болтона усматривается, что Порошенко, находясь на посту президента Украины, в августе 2018 года во время личной встречи с Джоном Болтоном предложил последнему противоправную выгоду для третьих лиц в виде значительного увеличения закупок американского оружия и, в обмен на это, попросил Болтона повлиять на должностных лиц иностранного государства, в частности, на президента Соединенных штатов Америки Дональда Трампа (а также на других лиц, которые занимают должности в исполнительном органе этого иностранного государства) применить международные санкции к гражданину Украины Коломойского Игоря Валерьевича, который, мнению Петра Порошенко, поддерживал его политического оппонента на предстоящих выборах президента Украины.

Коломойский считает, что в описанных выше действиях Порошенко усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 369-2 УК Украины (Злоупотребление влиянием), а именно предложение, обещание предоставления неправомерной выгоды лицу, которое предлагает или обещает (соглашается) за такую выгоду или за предоставление такой выгоды третьему лицу повлиять на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления.

При этом, указанное уголовное правонарушение было непосредственно направлено на причинение Коломойскому материального ущерба в особо крупном размере, и повлекло последнему значительный моральный ущерб, отмечается в заявлении.

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