Джонсон отметил непоколебимую преданность его страны суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

У президента Украины Владимира Зеленского опубликовали совместное заявление главы государства и премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Бориса Джонсона.

Как говорится в опубликованном на сайте президента тексте заявления, Джонсон отметил непоколебимую преданность Соединенного Королевства суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Отмечается, что Великобритания стоит бок о бок с Украиной "перед лицом российской агрессии, которая продолжается и представляет угрозу миру и безопасности в регионе, подрывает глобальный порядок".

Лидеры отметили, что правом каждого украинца является определять свое будущее.

Они предостерегли, что любое дальнейшее вмешательство России в Украину будет масштабной стратегической ошибкой и будет иметь жесткие гуманитарные последствия.

Украина и Британия согласились работать вместе с целью укрепления безопасности и обороноспособности Украины.

Лидеры также выразили приверженность укреплению энергетической безопасности Украины и поддержке ее усилий в сфере "зеленой" трансформации.

Джонсон объявил о пакете новой финансовой помощи объемом 88 млн фунтов стерлингов для поддержания усилий Украины по развитию устойчивости и сокращению зависимости от поставок российских энергоносителей.

Лидеры еще раз подтвердили желание углублять стратегическое партнерство между Украиной и Великобританией во всех сферах, представляющих взаимный интерес, а также продолжать взаимодействие, в том числе в рамках стратегического диалога Украина – Великобритания.

Читайте также"Будет война в Европе": Зеленский резко высказался об угрозе агрессии России против УкраиныНапомним, Борис Джонсон 1 февраля прилетел в Киев. Ранее сообщалось, что премьер Британии прибудет в столицу Украины, чтобы поговорить с представителями украинской власти о том, как остановить возможное полномасштабное вторжение России в Украину.

Накануне визита в Украину Борис Джонсон перенес телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

А глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс накануне визита в Украину, который был запланирован на 1 февраля, получила положительный результат теста на COVID-19 и ушла на самоизоляцию.

Во время этого визита главы МИД Великобритании должны были объявить о создании нового формата сотрудничества между Великобританией, Польшей и Украиной. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскрыл некоторые детали о будущем альянсе.

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