Без турецкого решения для украинской агропродукции остается единственный путь - железная дорога к европейским портам.

Главный редактор сайта BlackSeaNews, руководитель мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко дал прогноз по развитию ситуации с блокировкой Россией Черного моря. Он объяснил, может ли Турции прибегнуть к радикальным действиям.

"Прогноз по Черному морю пока выглядит так (если что-то принципиально не изменится сегодня на совете Украина-НАТО): НАТО будет и дальше иррационально бояться России; РФ будет издевательски хохотать над импотентным НАТО, останавливать торговые суда для досмотра (обыска) и имитировать воздушные атаки на натовские разведывательные беспылотники и продолжать уничтожать портовые сооружения в украинских портах (в том числе на Дунае); демонстрировать минирование подходов к украинским портам, а также тянуть время до визита или телефонного разговора Путина с Эрдоганом", - отметил эксперт в Facebook.

По его мнению, когда Турция увидит, что Черное море превращается в "российское озеро", она будет вынуждена пойти на "обострение" - то есть направить в украинские порты торговые корабли своих судовладельцев или, в крайнем случае, демонстрировать свое военное присутствие в Черном море каким-то путем.

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"До этого турецкого решения (если оно будет) для украинской агропродукции останется единственный путь - железная дорога в европейские порты", - констатирует Клименко.

Ситуация в Черном море - последние новости

В Military Media Center заявили, что Россия готовит корабли и авиацию для блокировки районов Черного моря после выхода из зерновой сделки. Вооруженные силы РФ активизировали боевую подготовку надводных сил и морской авиации Черноморского флота.

В частности, они отрабатывают блокирование морских районов, обнаружение и уничтожение кораблей. При этом оккупанты продолжают совершенствовать систему обороны захваченного Крыма, особенно на армянском и перекопском направлениях.

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