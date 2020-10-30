По словам главы МИД, вчера удалось потушить "пожар", который пылал во многих столицах из-за решения Конституционного суда.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что по состоянию на сейчас безвиз с Европейским Союзом защищен, но, если не будет найдено системное решение для преодоления негативных последствий скандального решения Конституционного суда, то все проблемы для Украины "будут увеличиваться в геометрической прогрессии".

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"Безвизовый режим с Евросоюзом вчера защитили президент, СНБО и правительство, решительно приняв меры, которые показали нашим партнерам, что решение Конституционного Суда, которое по сути демонтирует антикоррупционную инфраструктуру, оно найдет сопротивление у власти, и мы станем на защиту антикоррупционной инфраструктуры», - отметил он.

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Министр отметил, что по состоянию на сейчас безвиз защищен, но, если не будет найдено системное решение той проблемы, которую создал Конституционный суд, то пострадает не только безвиз. "Мы потеряем поддержку стран, с которыми у нас самая большая торговля, с которыми у нас самые большие реформы, которые больше всего поддерживают нас в борьбе с российской агрессией. Мы вчера временные решения приняли для того, чтобы спасти ситуацию – вчера благодаря его (президента) решимости мы смогли погасить пожар, который пылал во многих столицах из-за решения Конституционного суда», - подчеркнул он.

В то же время, по словам Кулебы, если не будут найдены системные решения – то «все проблемы будут увеличиваться в геометрической прогрессии».

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Скандальное решение КСУ по незаконному обогащению: что известно

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронных деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября НАПК закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций. Впрочем, 29 октября вечером Кабинет министров обязал НАПК восстановить публичный доступ в Единый реестр электронных деклараций.

Конституционный суд 28 октября обнародовал текст решения, принятого Большой палатой КС в составе 15 судей.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные в злоупотреблениях чиновники уйдут от ответственности.

Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (не создающим правовых последствий) как принятое судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов". Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

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Автор: Константин Гончаров