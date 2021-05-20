В частности, глава государства высказался о Николае Тищенко.

Президент Украины Владимир Зеленский признает, что ему стыдно за действия некоторых людей из его команды, которые влияют на его рейтинг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на итоговой пресс-конференции главы государства по результатам двух лет работы на посту.

"За некоторые шаги некоторых людей, которые рядом со мной есть или были - действительно стыдно. Я считаю, что если это небольшие промахи, то надо простить, и они должны исправлять ситуацию и показывать это, потому что людям всегда надо давать второй шанс", - заявил Зеленский.

Президент сказал, что всегда давал людям второй шанс, а иногда и третий, и ему даже приходилось из-за этого жалеть.

"И то, что они такие, к сожалению, это моя ответственность. Я понимаю, если они пришли со мной, то я несу ответственность. Я это понимаю. Но я не видел чего-то, когда кое-кто из них со мной приходил. Это не касается точно Милованова. Он является советником по экономическим направлениям. Он крутой специалист, он действительно иногда рефлексирует, иногда несдержан. Он сейчас очень сильно помогает", - заявил Зеленский.

"Относительно Николая Тищенко, да, он является депутатом партии "Слуга народа". Мне действительно стыдно за некоторые его шаги. Он был неправ. И считаю, он должен это понимать. Он взрослый человек и должен, в принципе, сам нести ответственность... Я знаю, что у него есть и другие стороны. Он болеет за много вещей в Украине, мне так, наверное, кажется, поэтому я думаю, что партия правильно сделала, что дала ему еще один шанс", - сказал президент.

Читайте такжеТищенко заставил главу таможни "признаваться" в дружбе с венграми и пообещал проинспектировать туалет (видео)"Все эти люди должны сами взрослеть, должны отвечать за то, что они делают. При этом, я еще раз говорю, я также, к сожалению, отвечаю. И это, кстати, бьет, скажу откровенно, и по мне, и по моей личности и даже, если быть прагматичным, мы понимаем, – бьет по рейтингу, по уровню поддержки людей", - сказал Зеленский.

В то же время президент считает, что если люди берут взятки, то второй шанс им давать нельзя.

Пресс-конференция Зеленского: что известно

В четверг, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию, посвященную итогам его двухлетнего пребывания на этом посту.

Началось мероприятие в 12:00 по киевскому времени на территории авиазавода "Антонов" в Киеве.

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Автор: Виталий Саенко