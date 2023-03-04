Дипломат подчеркнул, что глава российского МИДа в очередной раз выставил себя посмешищем.

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица эмоционально прокомментировал резонансные заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова во время саммита G20 в Индии.

Кислица не сдержал эмоции, реагируя на заявления Лаврова о том, что Россия "останавливает войну, которую развязали против нас". Дипломат подчеркнул, что глава российского МИД сочетает в себе три амплуа: клоуна, шута и придурка.

"Клоун, шут или придурок. Клоун - забавный персонаж цирка, а шут - человек, который развлекает своего хозяина. "Война, которую развязали против нас", - говорит жалкий Лавров, выставляя себя посмешищем, вызывая унизительный хохот публики. Бесчестный придурок!", - написал Кислица в Twitter.

Что наговорил Лавров в Индии

В ходе конференции "Raisina Dialogue" Лавров заявил, что Россия якобы пытается остановить войну, которую против нее развзяли с помощью народа Украины.

"Война, которую мы пытаемся остановить, которая была развязана против нас с помощью украинского народа, безусловно, повлияла на Россию, в том числе и на энергетическую политику... Мы больше не будем полагаться ни на каких партнеров на Западе", - сказал Лавров.

Его речь прервал громкий смех присутствующих в зале. В сети появились эпические видео позора главного дипломата РФ.

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