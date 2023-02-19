Президент Польши Анджей Дуда считает, что от режима в Беларуси де-факто можно ожидать что угодно.

Об этом он сообщил в интервью ведущей телеканала "1+1" Наталье Мосейчук, которое транслировалось в эфире национального телемарафона. "Откровенно говоря, мы уже готовы ожидать от беларуской стороны чего угодно. Это режим, который мы не признаем в политическом смысле. Мы считаем, что выборы были сфальсифицированы, что результат абсолютно не отражает того, кто там сегодня у власти. Мы считаем, что это узурпирована власть, и поэтому мы ее не признаем. Более того, это власть, которая преследует граждан", - акцентировал Дуда.

Он подчеркнул, что в Беларуси уже давно нет демократии, а существующий режим демонстрирует полное пренебрежение правами обычных граждан.

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"Недавнее позорное осуждение господина Почобута к восьми годам заключения за то, что он хотел демократии в Беларуси, в собственной стране, где он живет, гражданином которой он является, за то, что он действовал как представитель польского национального меньшинства в Беларуси. Это очевидное нарушение всех международных норм, всех принципов и очевидная демонстрация того, что мы, по сути, имеем дело с режимом, который контролирует суды, где судебные решения принимаются на заказ власти и где происходит огромная несправедливость в обычных граждан", - подчеркнул Дуда.

Президент Польши считает, что от режима в Беларуси можно ожидать чего угодно. "Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнений, что в современной Беларуси мы имеем дело с режимом, от которого де-факто можно ожидать чего угодно. Так сейчас выглядит Беларусь. Зато этот режим также играет в свою игру. Нет сомнений, что Лукашенко где-то пытается избежать того, чтобы Путин заставил беларускую армию войти в Украину, вступить в открытый бой против Украины. Потому что, во-первых, это означало бы смерть для многих белорасов, которые не имеют боевого опыта и внезапно, плохо вооруженные, столкнулись бы с украинцами, которые воюют уже много лет и очень решительно настроены защищать свою родину", - подчеркнул Дуда.

Он отметил, что беларусы не хотят воевать, а принуждение пойти против украинских соседей будет означать окончательный конец для режима Лукашенко.

"Во-вторых, беларусы не являются воинственной нацией. Беларусы не хотят воевать. Поэтому их нужно было бы заставить пойти против своих украинских соседей. Лукашенко очень хорошо знает, что это будет означать его окончательный конец, потому что нация практически, по моему мнению, тогда пойдет против него в полном составе. Ситуация может оказаться совершенно неуправляемой для него. Сегодня он может контролировать ее с помощью террора, сегодня он принуждает к повиновению, осуждая протестующих и тех, кто выступает против него, к многолетним срокам заключения. Но всего этого может оказаться недостаточно, если он заставит людей идти и проливать кровь за дело, которое они считают позорным", - подчеркнул Дуда.

Возможность нападения из Беларуси

Как сообщал УНИАН, 17 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что высокого риска приобщения Беларуси на стороне России к войне против Украины на сегодня нет.

В то же время, по его словам, Кремль будет пытаться это сделать. Украинский президент подчеркнул, что это будет "большая историческая ошибка Беларуси, если она присоединится к российским террористам".

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