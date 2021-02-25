В настоящее время ограничительные меры касаются 88 человек, включая Александра Лукашенко, а также семи организаций.

Совет Европейского Союза продлил срок действия ограничительных мер в отношении Беларуси до 28 февраля 2022 года.

Читайте также"На тот свет я это не заберу": Лукашенко назвал условия своего ухода с поста президента БеларусиСогласно сообщению на официальном сайте организации, под санкции попадают «высокопоставленные должностные лица, ответственные за жестокие репрессии и запугивание мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов в Беларуси, а также лица, ответственные за фальсификацию результатов выборов».

Кроме того, ограничительные меры нацелены на «экономические субъекты, крупных бизнесменов и компании, получающие выгоду от режима Александра Лукашенко и/или поддерживающие его».

Санкции ЕС в отношении Беларуси

Европейский Союз ввел санкции против Беларуси после президентских выборов в 2020 году, на которых, по данным белорусских властей, победил Александр Лукашенко. В Совете ЕС выборы называют фальсифицированными и осуждают подавление волны протестов, которая последовала за ними в Беларуси.

Ограничительные меры подразумевают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов для перечисленных лиц — в настоящее время это 88 человек, включая Александра Лукашенко — а также замораживание активов семи организаций. Кроме того, физическим и юридическим лицам из ЕС запрещено прямо или косвенно финансировать кого-либо, подпадающего под эти санкции.

В Совете ЕС заявляют, что Евросоюз «продолжит поддерживать белорусский народ в его законном стремлении к демократии, в том числе посредством поддержки гражданского общества и независимых СМИ».

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Перевод: Катерина Комолова