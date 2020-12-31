Самый молодой - 19-летний парень, а самый старший - мужчина 62 лет.

По меньшей мере 112 участников протестов в Беларуси встретят Новый год в условиях административного ареста.

Читайте такжеЛукашенко заявил, что террористы "везли тоннами оружие" якобы через УкраинуОб этом сообщает правозащитный центр "Весна".

Среди арестованных - 18 женщин и 94 мужчины. Самый молодой-19-летний парень, а самый старший - мужчина 62 лет.

Отмечается, что эти данные могут быть неполными.

Выборы и протесты в Беларуси: что было раньше

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальными данными ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко. Он неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси якобы расшатывают извне, в частности из Польши, Литвы, Украины и США.

2 октября Европейский Союз официально ввел санкции против 40 представителей режима Лукашенко, причастных к подавлению мирных протестов и фальсификации президентской избирательной кампании в Беларуси. В списке самого Лукашенко не было.

6 ноября Европейский союз ввел санкции против Александра Лукашенко и 14 белорусских чиновников. Как указано на сайте Европейского Совета, в целом санкции введены против 59 человек из Беларуси.

19 ноября министры иностранных дел стран ЕС договорились начать подготовку к введению третьего этапа санкций.

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Автор: УНИАН