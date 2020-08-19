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Официально: ЕС не будет признавать результаты выборов в Беларуси

16:38, 19 августа 2020
Мир
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Результаты выборов в Беларуси ЕС не признает / Фото REUTERS

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам сегодняшнего чрезвычайного саммита глав стран ЕС в Брюсселе, пишет DW.

Меркель отметила, что прошедшее в Беларуси голосование не было справедливым и свободным.

"Выборы не были ни справедливыми, ни свободными, и по этой причине результат этих выборов не может быть признан", - сказала канцлер ФРГ.

По ее словам, нет сомнений в том, что на выборах имели место массовые нарушения. 

В ЕС также осудили насилие против протестующих и призвали освободить всех политических заключенных в Беларуси. Меркель добавила о необходимости национального диалога в стране, который предлагает белорусская оппозиция.

Выборы и протесты в Беларуси: что известно

  • 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
  • Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. Также с 11 августа в стране началась общенациональная забастовка.
  • В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били. Впоследствии задержанных начали отпускать.
  • 14 августа в ЕС заявили о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси и о начале работы над введением санкций за фальсификацию выборов и насилие против протестующих.
  • 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.

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Автор: Юрий Годован

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