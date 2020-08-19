Официально: ЕС не будет признавать результаты выборов в Беларуси
Государства - члены Европейского Союза не будут признавать результаты президентских выборов в Беларуси.
Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам сегодняшнего чрезвычайного саммита глав стран ЕС в Брюсселе, пишет DW.
Меркель отметила, что прошедшее в Беларуси голосование не было справедливым и свободным.
"Выборы не были ни справедливыми, ни свободными, и по этой причине результат этих выборов не может быть признан", - сказала канцлер ФРГ.
По ее словам, нет сомнений в том, что на выборах имели место массовые нарушения.
В ЕС также осудили насилие против протестующих и призвали освободить всех политических заключенных в Беларуси. Меркель добавила о необходимости национального диалога в стране, который предлагает белорусская оппозиция.
Выборы и протесты в Беларуси: что известно
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. Также с 11 августа в стране началась общенациональная забастовка.
- В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били. Впоследствии задержанных начали отпускать.
- 14 августа в ЕС заявили о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси и о начале работы над введением санкций за фальсификацию выборов и насилие против протестующих.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram