Официально: ЕС не будет признавать результаты выборов в Беларуси

В Евросоюзе также осудили жестокие действия белорусских силовиков.

Государства - члены Европейского Союза не будут признавать результаты президентских выборов в Беларуси.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам сегодняшнего чрезвычайного саммита глав стран ЕС в Брюсселе, пишет DW.

Меркель отметила, что прошедшее в Беларуси голосование не было справедливым и свободным.

"Выборы не были ни справедливыми, ни свободными, и по этой причине результат этих выборов не может быть признан", - сказала канцлер ФРГ.

По ее словам, нет сомнений в том, что на выборах имели место массовые нарушения.

В ЕС также осудили насилие против протестующих и призвали освободить всех политических заключенных в Беларуси. Меркель добавила о необходимости национального диалога в стране, который предлагает белорусская оппозиция.

Выборы и протесты в Беларуси: что известно

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. Также с 11 августа в стране началась общенациональная забастовка.

В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били. Впоследствии задержанных начали отпускать.

14 августа в ЕС заявили о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси и о начале работы над введением санкций за фальсификацию выборов и насилие против протестующих.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован