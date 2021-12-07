В то же время, окончательное решение не принято.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден может предложить кандидатуру опытного дипломата Бриджет Бринк на должность посла США в Украине.

Как сообщает издание Foreign Policy, уже более двух лет США не имеют посла в Украине, утвержденного в Сенате (верхней палате Конгресса).

По данным осведомленных источников среди действующих и бывших должностных лиц, ожидается, что президент США Джо Байден может избрать опытную карьерную дипломатку Бриджет Бринк кандидатом на пост американского посла в Украине.

В то же время, окончательное решение не принято.

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Как отмечает издание, отсрочка выдвижения кандидатуры на должность посла США в Украине "сбило с толку" и "разозлило" некоторых ветеранов дипломатической службы и европейских обозревателей.

Сейчас задержка назначения всех кандидатов Государственного департамента США на должности связана с сопротивлением сенатора-республиканца Теда Круза из-за его разногласий с администрацией Байдена по "Северному потоку-2". В частности, для назначения помощницы государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид понадобилось пять месяцев после выдвижения ее кандидатуры.

Что предшествовало

Предыдущий посол США в Украине Мари Йованович завершила свою работу в конце мая 2019 года.

Прошлая администрация при президентстве Дональда Трампа предлагала кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона на пост посла США в Украине, но до назначения не дошло.

В начале 2021 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что администрация президента США Джо Байдена ищет новую кандидатуру на должность посла в Украине.

В октябре народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко во время визита в Вашингтон сообщил, что в США рассматривают три кандидатуры на должность посла в Украине. Среди них: посол США в Пакистане Пол У. Джонс, посол США в Сербии Энтони Годфри и посол США в Словакии Бриджет Бринк.

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Автор: Виталий Саенко