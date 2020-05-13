Зеленский поблагодарил Раду за принятие "банковского" закона

Верховная Рада сегодня приняла во втором чтении законопроект о банковском регулировании.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность принятия Верховной Радой «банковского» закона для украинской экономики.

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Соответствующее заявление президент сделал в своем новом видеообращении.

"Сегодня состоялось заседание Верховной рады. Я благодарю каждого нашего народного депутата. Несмотря на все сплетни и обвинения, на всю грязь, давление, вы приняли многострадальный "банковский закон". Ваше решение стало зеленым светом для получения Украиной важной финансовой поддержки - это миллиарды долларов США", - заявил президент.

Напомним, Верховная Рада сегодня приняла во втором чтении законопроект о банковском регулировании.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие во втором чтении законопроекта о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д), проголосовали 270 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как сообщал УНИАН, 30 марта Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д).

Ряд депутатов и экспертов называли законопроект неконституционным, и таким, который противоречит многим действующим законам. В законопроект ко второму чтению было подано 16 тыс. 586 поправок.

30 апреля Верховная Рада приняла решение о применении особой процедуры рассмотрения законопроектов во втором чтении, предусмотренной статьей 119-1 Закона "О Регламенте Верховной Рады", при рассмотрении во втором чтении проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д).