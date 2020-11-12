Бизнесмен Олег Бахматюк рассказал о манипуляциях НАБУ по делу против него и о том, что детективы, которые его расследуют, находятся под следствием СБУ по делу о шантаже.

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Об этом бизнесмен рассказал в интервью Дмитрию Гордону. По его словам, для того, чтобы открыть дело против него, директору НАБУ Артему Сытнику понадобился надуманный повод - якобы заговор исполняющего обязанности главы НБУ Александра Писарука с ним, ведь НАБУ может расследовать дела только против чиновников. Однако поскольку обвинения в сговоре являются абсурдными, а сам Писарук имеет на Западе высокую репутацию, отметил Бахматюк, теперь Сытник вынужден замалчивать факт его обвинения по делу.

"Это называется "подмена понятий". Вы знаете, как звучит мое дело? Я вместе со своим сообщником ... А мой сообщник - это исполняющий обязанности главы Национального банка, когда Гонтарева была в отпуске. Так на самом деле вы слышали хоть один раз от Сытника, от Шабунина - от всех этих "уважаемых" людей - фамилию Писарук? Странно. Потому что Бахматюк не чиновник. Я никогда не был чиновником, я никогда не был депутатом, я никогда не был министром. Я не подпадаю под категорию "чиновник", я не государственный служащий. Государственным служащим по моему делу является Александр Писарук. А знаете почему? Потому что Александр Писарук 3 года был представителем МВФ в Украине. И фактически сказать, что я вступил в сговор с Писаруком ... Потому что он же основной фактор ", - заявил бизнесмен. - Знаете, сколько Писарука за год допросили? Один раз. А что так?".

Кроме того, Олег Бахматюк сообщил, что дело возобновили по заявлению особы, которая оказалась шантажисткой и теперь скрывается от следствия, а в сговоре с ней, как установило следствие, были детективы НАБУ: "Заявление ... Есть такая Ирэна Росс. Это шантажистка, которая шантажировала компанию по "ВиЭйБи банку". Кстати, это доказано: в сговоре с двумя детективами НАБУ. Есть дело в ГБР. Она взята при передаче денег. Ее выпустили под залог - и она сбежала."

Дело против Писарука и Бахматюка касается якобы нецелевого использования рефинансирования, предоставленного НБУ "ВиЭйБи банку", что опровергается официальными экспертизами. Александр Писарук выиграл суд первой инстанции против Антикоррупционного бюро и заявил, что НАБУ в этом деле проявили непрофессионализм и преследование своих целей, выдвинув безосновательные подозрения.

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Автор: УНИАН